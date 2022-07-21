أشهرها الدوارة.. تعرف على أنواع الدلافين وأماكن تواجدها فى البحر الأحمر.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

عدة أماكن في البحر الأحمر ، يطلق عليها بيت الدولفين لتواجد أعداد كبيرة من الدلافين فيها، حيث تتميز بيئة البحر الأحمر بتنوع بيولوجي مميز، من بين التنوع تواجد أنواع مختلفة من الكائنات البحرية التي تدر دخلا كبيرا لمصر من جذب السياحة الدولية علي رأسها الدلافين .

- هناك 4 مناطق شهيرة تقطنها الدلافين المختلفة، في البحر الأحمر والتي يطلق عليها بيوت الدولفين، وللحفاظ عليها تكون لتلك المناطق إدارة خاصة إشرف عليها ادارة المحميات الطبيعية

- تقع تلك المناطق في نطاق محميتي الجزر شمال الغردقة ، وهما منطقتي العرق والفانوس، وكذلك تقع بمحمية صمداي وسطايح جنوب البحر الأحمر وتحديدا بمرسي علم

- شعاب العرق والفانوس بمحمية الجزر الشمالية، تعد أشهر مواقع الغوص بالمحمية والتي تعد ضمن مناطق الشعاب الشهيرة التي اصبحت فيما بعد أهم مواقع الغوص وأكثرها شهرة حول العالم.

- تقيم في منطقة شعاب العرق والفانوس أعداد كبيرة من أسراب الدلافين، التي اتخذت تلك الشعاب بيوتا لها مما جعلها مقصدا هاما وموقعاً مميزاً للغطس لأغلب السياح من جنسيات العالم، وخاصة لمشاهدة الشعاب أسراب الدلافين .

- شعاب صمداي وسطايح التي تقع في نطاق محمية وادي الجمال تعد من اكبر بيوت الدولفين في العالم حيث ان منطقة صمداي وحدها يوجد بها أكبر تجمع للدلافين بأفريقيا من انواع الدلافين الدوارة والمغزلي.

تأخذ شعاب صمداي شكل حدوة الحصان، تتميز بشعاب مرجانية مختلفة، اعلنت تلك المنطقة منذ 22 عاما بانها منطقة طبيعية لكونها تضم اكبر تجمع دلافين بأفريقيا والثالثة في العالم.

- منطقة سطايح التي تتميز بالدلافين الدوارة وتعد من المناطق الهامة التي تقطنها الدلافين ومن الأماكن الامنة لها، حيث أن في كل صباح تظهر الدلافين علي سطح الماء في سطايح بأعداد كبيرة .

- يوجد بالبحر الأحمر 13 نوعا من أنواع الدلافين أشهرها الدولفين الدوار، والذي يعيش في مجموعات بمنطقة سطايح وصمداي، بمرسى علم، وكذلك ذو الأنف الزجاجية الذي يعيش شمال الغردقة، بمنطقة العرقوالفانوس.

- الدولفين القاتل الكاذب Whale False Killer، والدولفين القائد قصير الزعنفه Whale Pilot Finned-Short، وريسو الدولفين Risso's Dolphin، والحدب الهندي الدولفين Indo Pacific Humpback Dolphin.

- الدولفين الشائع قاروى ألنف Dolphin Bottlenose Common، والدولفين الهندى قاروى األنف Dolphin Bottlenose Pacific Indo، والدولفين المرقط المدارى Dolphin Spotted PantroPical، و الدولفين الدوار Dolphin Spinner، والدولفين المخطط Dolphin Striped، و الدولفين الهندى قاروى األنف Dolphin Bottlenose Ocean Indian.



- اشهر اماكن تواجدها محمية الجزر الشمالية



اشهرها الدلافين الدواره



الدلافين في البحر الاحمر