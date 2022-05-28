اليوم السابع
Ads
السبت، 28 مايو 2022 01:35 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

تعرف على أكبر مكان لتجمع الدلافين بأفريقيا والشرق الأوسط بالبحر الأحمر.. صور

السبت، 28 مايو 2022 01:00 ص
تعرف على أكبر مكان لتجمع الدلافين بأفريقيا والشرق الأوسط بالبحر الأحمر.. صور تجمع الدلافين بصمداى
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
جنوب محافظة البحر الأحمر وتحديدا بمدينة مرسى علم، يقع هناك ما يسمي ببيت الدولفين أكبر تجمع فى أفريقيا والشرق الأوسط للدلافين الدوارة، وذات الأنف الزجاجية وهي فى منطقة صمداى.
 
وتعتبر منطقة صمداي أكبر منطقة لتجمع اسراب الدلافين في أفريقيا والشرق الأوسط، والثالثة على مستوى العالم بعد جزر الهاوي والبرازيل، وتأخذ منطقة صمداى شكل حدوة الحصان، وتتميز بشعاب مرجانية مختلفة.
 
وأعلنت تلك المنطقة منذ 20 عاما تقريبا بأنها منطقة طبيعة لكونها تضم أكبر تجمع للدلافين الدوارة والمغزلي "ذو الأنف الزجاجية" في أفريقيا والشرق الأوسط، والثالثة في العالم، فأكبر تجمع للدلافين في العالم في جزر الهاواى والثاني في البرازيل والثالث في تلك المنطقة.
 
ومنعت إدارة المحميات من قبل وصول المراكب السياحية من الوصول للمياه الضحلة لتواجد أمهات الدلافين فيها وصغارها في وقت الصباح، وذلك بهدف الحفاظ عليها وعدم اصطدامها بها، وذلك بمنطقة صمداي، وكذلك العرق والفانوس شمال الغردقة. 
 
كما تعد منطقة شعاب صمداى من أكبر المناطق البحرية التي تتميز بتنوع بيولوجي مميز، حيث إن تلك المنطقة تم إعداد برنامج للتنمية المستدامة لها واستخدامها اقتصاديا وتحقيق موارد مالية لإدارتها، وذلك من خلال رحلات الغطس من السائحين لهذه المنطقة مع الحفاظ في المقام الأول على المورد الطبيعي وهو الدلافين والشعاب المرجانية.
 
 
اسراب الدلافين بصمداى
اسراب الدلافين بصمداى

الدلافين الدواره ببيت الدولفين
الدلافين الدواره ببيت الدولفين

الدلافين فى صمداى
الدلافين فى صمداى

تجمع الدلافين بصمداى
تجمع الدلافين بصمداى

 


البحر الاحمر

اخبار مصر

اخبار المحافظات

صمداي

اكبر تجمع للدلافين بأفريقيا

الدلافين الدوارة

اليوم السابع بلس


الموضوعات المتعلقة

الغردقة وجهة نجوم كرة القدم.. الننى يصطحب أسرته فى رحلة بحرية بشواطئ الشمال.. والده لـ"اليوم السابع": نقضى 3 أيام فى البحر ونمارس الصيد وألعاب الماء.. ومحمد صلاح وراموس ونافاس وأسرة رونالدو أبرز الضيوف السابقين

الخميس، 26 مايو 2022 05:30 ص

علامات بأماكن السباحة ومنقذون وسيارة إسعاف لخدمة رواد شواطئ الغردقة.. لايف

الإثنين، 23 مايو 2022 03:14 م

الغردقة ومرسى علم قبلة السياحة فى مصر.. المطارات تستقبل 100 رحلة طيران أوروبية.. التشيك والبولنديون والألمان يسيطرون على عاصمة السياحة العربية..وأشهر المواقع السياحية الأسترالية يسلط الضوء على شاطئ النيزك.. صور

الأحد، 22 مايو 2022 01:00 م

شاهد التصور النهائي لأعمال تطوير طريق المطار بالغردقة.. صور

الأحد، 22 مايو 2022 09:00 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة