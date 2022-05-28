تعرف على أكبر مكان لتجمع الدلافين بأفريقيا والشرق الأوسط بالبحر الأحمر.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

جنوب محافظة البحر الأحمر وتحديدا بمدينة مرسى علم، يقع هناك ما يسمي ببيت الدولفين أكبر تجمع فى أفريقيا والشرق الأوسط للدلافين الدوارة، وذات الأنف الزجاجية وهي فى منطقة صمداى.

وتعتبر منطقة صمداي أكبر منطقة لتجمع اسراب الدلافين في أفريقيا والشرق الأوسط، والثالثة على مستوى العالم بعد جزر الهاوي والبرازيل، وتأخذ منطقة صمداى شكل حدوة الحصان، وتتميز بشعاب مرجانية مختلفة.

وأعلنت تلك المنطقة منذ 20 عاما تقريبا بأنها منطقة طبيعة لكونها تضم أكبر تجمع للدلافين الدوارة والمغزلي "ذو الأنف الزجاجية" في أفريقيا والشرق الأوسط، والثالثة في العالم، فأكبر تجمع للدلافين في العالم في جزر الهاواى والثاني في البرازيل والثالث في تلك المنطقة.

ومنعت إدارة المحميات من قبل وصول المراكب السياحية من الوصول للمياه الضحلة لتواجد أمهات الدلافين فيها وصغارها في وقت الصباح، وذلك بهدف الحفاظ عليها وعدم اصطدامها بها، وذلك بمنطقة صمداي، وكذلك العرق والفانوس شمال الغردقة.

كما تعد منطقة شعاب صمداى من أكبر المناطق البحرية التي تتميز بتنوع بيولوجي مميز، حيث إن تلك المنطقة تم إعداد برنامج للتنمية المستدامة لها واستخدامها اقتصاديا وتحقيق موارد مالية لإدارتها، وذلك من خلال رحلات الغطس من السائحين لهذه المنطقة مع الحفاظ في المقام الأول على المورد الطبيعي وهو الدلافين والشعاب المرجانية.