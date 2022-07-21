أستراليا تسعى للإزالة التلقائية لمواقع التشفير الاحتيالية

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تجري لجنة المستهلك والمنافسة الأسترالية تجربة جديدة تهدف إلى إزالة مواقع الاحتيال التي تستهدف مجتمع التشفير هناك، بعد وقوع عمليات سرقة بملايين الدولارات للأستراليين.

وأعلنت لجنة المستهلك والمنافسة الأسترالية - في بيان على موقعها الرسمي اليوم الخميس - أنها تعاقدت مع شركة Netcraft البريطانية لخدمات الإنترنت؛ من أجل توفير خدمة الإجراءات المضادة لتحديد المواقع الإلكترونية المشكوك فيها والمريبة من أجل إزالتها.

وأضافت اللجنة أنها ستجري التجربة الجديدة بالشراكة مع هيئة الأوراق المالية والاستثمار الأسترالية.

وتأتي هذه الجهود بعدما خسر الأستراليون أكثر من 81.5 مليون دولار في عمليات الاحتيال على العملات المشفرة بين شهري يناير ومايو، وفقاً لما ذكرته لجنة مكافحة الفساد ومكافحته في تقرير يونيو الذي رفع تحذيراً حول العدد المتزايد لقضايا الجرائم الإلكترونية في البلاد.

وأضاف البيان: "أولاً، نحتاج إلى منع المحتالين من الوصول إلى المستهلكين من خلال تعطيل الوسائل التي يتصلون من خلالها بالضحايا المحتملين - سواء من خلال المكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية القصيرة أو البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي. وثانيًا، نحن بحاجة إلى زيادة وعي المستهلكين حتى يتمكنوا من إدراك أنها عملية احتيال في حالة وصول جهة اتصال احتيالية إليهم".