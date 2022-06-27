مستشفى "900 900" تستضيف قافلة جامعة طنطا لخدمة المرضى ورعاية 1585 حالة

الغربيــــة -عادل ضرة

شهدت القافلة الطبية الشاملة التي نظمتها جامعة طنطا، اليوم، على أرض مستشفى 900 900 تحت رعاية الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، واشراف الدكتور حمدى شعبان القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إقبال كبير من أهالي المحلة الكبرى والقرى المجاورة لها.

صرح الدكتور محمود ذكي، أن مستشفى 900 900 تعد واحدة من أهم أولويات الجامعة لدعم المنظومة الصحية وتقديم خدماتها الطبية لأهالي المحلة استكمالاً لجهود الدولة في بناء منظومة طبية متكاملة من أجل ضمان حياة كريمة،

موضحاً أن القوافل الطبية الشاملة تأتي في إطار مواصلة الجامعة لأداء رسالتها في المشاركة المجتمعية الفاعلة من خلال اسهاماتها المتميزة لخدمة المجتمع وتنميته.

أوضح الدكتور حمدي شعبان، أن القافلة تأتي في ضوء خطة الجامعة لدعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وخدمة القرى الاكثر احتياجا، موضحاً أن القوافل الطبية هي النافذة التي تطل منها الجامعة على المجتمع باعتبارها بيت الخبرة الذى يقدم كافة الخدمات الطبية والبيطرية والزراعية والتوعوية والرياضية واكتشاف المواهب وتقديم المساعدات والرعاية للأسر المستحقة والتمكين الاقتصادي لإقامة مشروعات صغيرة في قرى ومراكز محافظة الغربية،

مضيفاً أن القافلة شهدت توقيع الكشف الطبى وتقديم العلاج بالمجان لـ 1585 حالة وتحويل 74 حالة لمستشفيات الجامعة لاجراء الاشعة والتحاليل والفحوصات الطبية اللازمة.

شهدت القافلة مشاركة كلية الصيدلة بحضور الدكتورة سحر الحجار وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتم صرف الأدوية للحالات بعد توقيع الكشف عليها، ومشاركة كلية طب الأسنان بحضور الدكتور محمد مأمون الشيخ وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بوحدة المسح الطبي والعلاجي كعيادة متنقلة لخدمة الأهالي.

وشاركت كلية التمريض بقافلة توعوية عن كيفية الفحص الذاتي للكشف المبكر عن سرطان الثدي، والاسعافات الأولية في حالة الطوارئ، إلى جانب قافلة كلية التربية النوعية بحضور الدكتورة نجلاء الحلبي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أكرم نمير وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لاكتشاف ورعاية المواهب الفنية في الموسيقى والرسم والأشغال اليدوية، ومحاضرات عن الإرشاد الأسري والاقتصاد المنزلي والتوعية بالاستخدام الصحيح للانترنت.

كما شاركت كلية العلوم بحضور الدكتور طارق مصطفى عميد الكلية، والدكتورة نهال عاطف وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بقافلة تمكين اقتصادي لصناعة الصابون والمنظفات والمطهرات وإعادة تدوير الزيوت المستعملة، بالإضافة إلى القافلة الزراعية بحضور الدكتور محمد السيد عميد الكلية، والدكتور عادل هلال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومشاركة كلية التربية الرياضية بمحاضرة عن الأنظمة الصحية والتغذية السليمة لصحة الجسم، ومحاضرة عن العادات الصحيحة للجلوس والانحناء للحفاظ على العمود الفقري، وقدمت كلية التربية محاضرة عن كيفية التعامل مع الأطفال.

وأشار الدكتور محمد الشبيني وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى مشاركة عدد من أطباء الجامعة في القافلة في تخصصات المخ والأعصاب، والباطنة، والأطفال، والجراحة العامة، والصدر، والنفسية والعصبية، وجراحة العيون، والأنف والأذن والحنجرة، والقلب والأوعية الدموية، والعظام، والجلدية، والمسالك البولية، والأسنان.

شهدت القافلة حضور جمع من أعضاء هيئة التدريس بمختلف كليات الجامعة، ومحمد غازى مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.



مستشفى 900 900 تستضيف قافلة جامعة طنطا الشاملة لخدمة المرضى وتقديم الرعاية 1585 حالة وصرف الدواء بالمجان (1)



مستشفى 900 900 تستضيف قافلة جامعة طنطا الشاملة لخدمة المرضى وتقديم الرعاية 1585 حالة وصرف الدواء بالمجان (2)



مستشفى 900 900 تستضيف قافلة جامعة طنطا الشاملة لخدمة المرضى وتقديم الرعاية 1585 حالة وصرف الدواء بالمجان (3)



مستشفى 900 900 تستضيف قافلة جامعة طنطا الشاملة لخدمة المرضى وتقديم الرعاية 1585 حالة وصرف الدواء بالمجان (4)