اليوم السابع
Ads
الخميس، 21 يوليه 2022 11:11 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

أبو الغيط يدين الهجوم على دهوك ويؤكد رفض الجامعة الاعتداء على سيادة العراق

الخميس، 21 يوليه 2022 10:36 ص
أبو الغيط يدين الهجوم على دهوك ويؤكد رفض الجامعة الاعتداء على سيادة العراق أحمد أبو الغيط
كتب : بيشوى رمزى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط، الهجوم الغاشم الذي استهدف أمس منتجعاُ سياحياُ بمدينة دهوك العراقية، وأدى الى سقوط 9 قتلي وعدد من الجرحى.
 
 
ونقل جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام عن أبو الغيط تأكيده الرفض الكامل للاعتداء على السيادة العراقية، والذي يمثل خرقا صريحا للقانون الدولي، وانتهاكاُ سافرا لمبادئ حسن الجوار.
 
 
وأشار المتحدث إلى أن الجامعة العربية تساند العراق في رفض وادانة الاعتداءات، وأنها تدين أي تعد أو انتهاك لسيادة اي من الدول العربية.

الجامعة العربية

قصف دهوك

العراق

أحمد أبو الغيط

الأوضاع في العراق



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة