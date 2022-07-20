10 نصائح لتجنب النعاس أثناء النهار.. تعرف عليها

كتب - حسام الشقويرى

من الطبيعى أن يشعرالجميع بالنعاس من حين لآخر، لكن 18% من الناس يعانون من فرط النوم، أو النعاس المفرط أثناء النهار، ويمكن أن تتسبب هذه الحالة فى النوم بشكل متكرر طوال اليوم، حتى أثناء القيام بأنشطة مثل الأكل أو التحدث مع شخص ما، وفقا لما نشره موقع WebMD.

ويمكن أن يكون فرط النوم من أعراض مشكلة أساسية مثل:

- متلازمة تململ الساقين

- توقف التنفس أثناء النوم

- الكآبة

- تعاطى المخدرات أو شرب الكثير من الكحول

وهناك نصائح يمكنك القيام بها فى المنزل لتقليل النعاس أثناء النهار

1 - شرب الكافيين

الكافيين منبه يمكن أن يساعدك على البقاء مستيقظًا أثناء النهار إذا كنت تعاني من النعاس المفرط، لكن المشروبات التى تحتوى على الكافيين مثل القهوة أو الصودا أو الشاى يمكن أن تجعل من الصعب عليك النوم حتى عندما تكون متعبًا، ولهذا السبب، من الأفضل التبديل إلى المشروبات منزوعة الكافيين في وقت لاحق من اليوم.

2 - تناول وجبة خفيفة صحية

يمكن أن تمنحك الوجبات الخفيفة السكرية دفعة سريعة من الطاقة، لكن غالبًا ما يتبعها انهيار يسبب انخفاض نسبة السكر في الدم، والتشوش الذهنى، والإرهاق، ويمكن أن تساعدك الوجبات الخفيفة الصحية فى الحفاظ على المزيد من الطاقة على المدى الطويل، اختر خيارات مفيدة مثل:

زبادى بالمكسرات والتوت

زبدة الفول السودانى والخضروات أو مقرمشات القمح الكامل

الجزر والجبن قليل الدسم

3 - خذ قيلولة

يمكنك جدولة قيلولة خلال اليوم لتنشيط نفسك، ويمكن أن تساعدك الراحة على تجنب النعاس أثناء النهار.

4 - النشاط البدنى

يمكن للنشاط البدني المنتظم أن يبقيك نشيطًا ويسمح لك بالنوم بشكل أسهل في الليل، ويمكن أن يمنحك المشي البسيط لمدة 15 دقيقة دفعة الطاقة التي تحتاجها.

5 - التعرض للشمس

يؤثر الضوء، خاصة ضوء الشمس، على ساعة جسمك الداخلية، ومن المهم أن تتعرض لأشعة الشمس أثناء النهار لتبقيك مستيقظًا وتشجعك على النوم الجيد فى الليل.

6 - ابتعد عن التدخين والإفراط فى تناول الكحوليات

يمكن أن يحفز النيكوتين جسمك بطرق يمكن أن تقطع نومك.

7 - حافظ على رطوبتك

قد تشعر بالتعب المفرط بسبب الجفاف، لذلك عليك شرب الماء طوال اليوم، خاصة بعد ممارسة الرياضة.

8 - تدرب على النوم الجيد

لتحقيق أقصى قدر من النوم الجيد، حافظ على جدول نوم ثابت، وحرر غرفة نومك من المشتتات، وتأكد من أن مساحة نومك مريحة، واتبع روتينًا مريحًا قبل الذهاب إلى النوم.

9 - خذ استراحة من وقت الشاشة

التحديق فى جهاز الكمبيوتر أو الجهاز اللوحى أو الهاتف لفترات طويلة يمكن أن يجهد عينيك ويجعلك تشعر بالتعب، وكل بضع دقائق توقف عن النظر إلى شىء آخر، أو اغمض عينيك للحظة لإراحة عينيك .

10 - قلل من توترك

حاول إضافة أنشطة الاسترخاء إلى يومك للبقاء هادئًا لكن تجنب النعاس، وتعتبر التمارين الرياضية واليوجا والاستماع إلى الموسيقى وقضاء الوقت مع أحبائك والقراءة أمثلة على طرق تقليل التوتر .