تعرف على طرق الوقاية من حوادث الطرق بسبب نوم السائق

كتب: عبد الرحمن سيد - محمد أبو ضيف

تشهد الطرق السريعة والصحراوية، العديد من حوادث الطرق الناتجة عن عدم التركيز أثناء القيادة، بسبب عدم النوم الكافى لقائد المركبة، وهناك خطوات ينصح بها رجال المرور منعًا لوقوع حوادث الطرق، ومنها:

1- التوقف عن القيادة كل ثلاث ساعات، وأخذ قسط من الراحة داخل السيارة أو خارجها.

2- المشى قليلاً واستنشاق الهواء النقى خارج السيارة.

3- التخلى عن المشروبات التى تحتوى على مادة الكافيين أو مواد منشطة أخرى.

4- تفادى مواصلة القيادة إذا كان قائد السيارة يشعر بالتعب.

5- الحرص على بقاء أحد الأشخاص المرافقين للسائق.

6- يجب استراحة السائق عند الشعور بالتعب.

7- ركن السيارة بعيدًا عن نهر الطريق أثناء النوم.

8- الاستعانة بأشخاص مرافقة للسائق فى حالة طول الطريق.