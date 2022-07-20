أوضحت الوكالة السعودية، اليوم الأربعاء، أنه غادر المدينة المنورة 14 ألفا و459 حاجاً في طريقهم إلى بلدانهم بعد زيارتهم لها للصلاة في المسجد النبوى والسلام على الرسول (صلى الله عليه وسلم ) من إجمالي 55 ألفا و726 حاجاً غادروا خلال الأيام الماضية عبر مركز تفويج حجاج البر ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولى.

وأشارت إلى أن مركز حجاج البر استقبل 6 آلاف و827 حاجاً، في حين وصل 2322 حاجاً عبر قطار الحرمين السريع، موضحة أن إجمالى الحجاج المتبقين في المدينة المنورة حتى أمس بلغ 69 ألفا و411 حاجاً من جنسيات متعددة.