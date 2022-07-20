وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية أن شويجو أعطى تعليماته بزيادة كفاءة تدمير المسيرات فوق المناطق الحدودية الروسية، موضحة أنه استمع في مركز قيادة العمليات إلى تقرير من قائد القوات الغربية، الفريق أندريه سيتشيفي حول الوضع الراهن والمستجدات والمهمات القتالية التي تقوم بها قواته ونتيجة للتقارير المقدمة لوزير الدفاع أمر بزيادة كفاءة تدمير المسيرات الأوكرانية فوق المناطق الحدودية مع روسيا؛ فضلا عن القمع الصارم لقصف القوميين الأوكرانيين للمناطق السكنية والقرى المحررة استنادا إلى تلقي معدات الإشارة الجديدة الخاصة بمواجهة بطاريات مدفعية العدو .

وكان وزير الدفاع الروسي قد قام بتفقد قطاع القوات الجنوبية بقيادة الجنرال سيرجي سوروفكين، وقطاع المركز بقيادة الفريق ألكسندر لابين، وكذلك القطاع الشرقي الذي يقوده الفريق، رستم مرادوف.