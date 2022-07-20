وزير الإسكان يستعرض المسودة النهائية لمشروعات المياه والصرف

كتب - أحمد حسن

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مساء أمس مع المهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، وقيادات الجهاز، لاستعراض مشروع (إعداد المواصفات الفنية للأعمال المدنية والكهروميكانيكية، وكراسة الشروط العامة الموحدة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالجهاز التنفيذى "المستندات الموحدة")، والذى أعده الجهاز التنفيذى، وتمت دراسته مع مختلف الجهات ذات الصلة بالوزارة، للوصول إلى المسودة النهائية المُتفق عليها من جميع الجهات، وذلك بحضور استشارى المشروع.



الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان

ووجه وزير الإسكان، بعقد اجتماع مع الجهات ذات الصلة بوزارة الإسكان (الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى – الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى – جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك – هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء)، من أجل استعراض النسخة النهائية للمشروع، وإطلاقه، وتعميمه على جميع جهات قطاع المرافق بالوزارة، والبدء فى تطبيقه، مشيداً بالجهد الذى بذله الجهاز التنفيذى فى إعداد هذا المشروع "المستندات الموحدة"، الذى سيحقق مزيداً من التحكم فى مستوى الجودة فى تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى.

وأوضح المهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، أن المشروع يهدف لاختصار وقت المراجعة والاعتماد وتسهيل أعمال الطرح، وتجنب التضارب بين مستندات المشروع المختلفة، وتقليل فرص وجود أوامر تغيير إلا فى الضرورة القصوى، ودفع الشركات المتقدمة للمناقصات لدراسة المواصفات الفنية لضمان التسعير العادل، وتحليل لمشاكل التنفيذ والتغلب عليها، وتحويل معظم البنود المحملة إلى بنود منفصلة لضبط الأسعار وجودة التنفيذ.