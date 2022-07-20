اليوم السابع
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من إجمالى 1.172 مليار دولار..

وزير الإسكان: المصريون بالخارج حولوا 292 مليون دولار مقدمات حجز "بيت الوطن"

الأربعاء، 20 يوليه 2022 02:26 م
وزير الإسكان: المصريون بالخارج حولوا 292 مليون دولار مقدمات حجز "بيت الوطن" الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
كتبت هند مختار

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اجتماع مجلس الوزراء، اليوم بالعلمين الجديدة ، أحاط الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المجلس علماً بأنه فيما يتعلق بالطرح الأخير الذي أعلنت عنه الوزارة للمصريين في الخارج، ضمن مشروع "بيت الوطن" لتوفير أراض ووحدات سكنية لأبنائنا في الخارج، فقد تم إغلاق باب الحجز به منذ أيام، حيث شهد إقبالا كبيرا على الحجز، خاصة على الأراضي، وتم حتى الآن تحويل 292 مليون دولار مقدمات حجز من إجمالي نحو 1.172 مليار دولار، مضيفا : نعمل حاليا على توفير الأراضي اللازمة والوحدات السكنية؛ لاستيعاب أكبر قدر ممكن من المتقدمين للحجز. 
 
فيما أجري هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، مداخلة أشار فيها إلى أنه تم توقيع اتفاقية بشأن تحويل مصنع غزل في الفيوم، مغلق منذ عدة سنوات، إلى مجمع مكون من 14 ورشة لإنتاج الملابس الجاهزة، وذلك بالتنسيق مع السيد/ فاضل مرزوق أحد رجال الأعمال في صناعة الملابس الجاهزة لعمل التصميمات الهندسية للمجمع، والذي سيبدأ عمله بالتشغيل لصالح مجموعة من مصدري الملابس الجاهزة والمنسوجات.
 
وقال الوزير: يقام المجمع على مساحة 21 ألف متر بتكلفة تطوير 80 مليون جنيه، ومن المقرر أن يكون جاهزًا للتشغيل قبل أول نوفمبر 2022. ويهدف المشروع إلى تشغيل حوالي 3000 عامل أغلبهم من الفتيات والسيدات، حيث تتولى تنفيذه مؤسسة النداء في إطار برنامج "فرصة" للتمكين الاقتصادي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، موجها الشكر للوزارة على التعاون الإيجابي.
 
وأضاف: تعتزم وزارة قطاع الأعمال العام تكرار هذا النموذج في مساحات غير مستغلة في مصانع شركاتها التابعة، وأبرزها مساحة غير مستغلة تابعة لشركة "مصر حلوان للغزل والنسيج" بخلاف التطوير الجاري تنفيذه بالشركة ضمن مشروع تطوير قطاع الغزل والنسيج في الشركات التابعة للوزارة.

اجتماع الحكومه

العلمين الجديده

بيت الوطن

اليوم السابع بلس



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