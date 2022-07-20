اليوم السابع
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الأربعاء، 20 يوليه 2022 07:17 ص
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وزارة التموين: صرف 65% من المقررات التموينية لشهر يوليو حتى الآن

الأربعاء، 20 يوليه 2022 07:00 ص
وزارة التموين: صرف 65% من المقررات التموينية لشهر يوليو حتى الآن وزارة التموين - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية، فى صرف السلع التموينية المدعمة، حيث أكدت الوزارة أنه تم صرف ما يقرب من 65 % من مقررات يوليو الجارى، وأنه جارى استكمال صرف المقررات إلى المواطنين من قائمة سلع تضم 25 سلعة، على رأسها السلع الاستراتيجية كالزيت والسكر والأرز، بنفس الأسعار السابقة دون زيادة، وذلك من خلال 40 ألف منفذ .
 
وتتنوع المنافذ التموينية البالغ عددها 40 ألف منفذ ما بين "جمعيتي ،مجمعات استهلاكية.. بقالي التموين" مستوى المحافظات، مخصصة لصرف سلع الدعم إلى 64 مليون مواطن مقيد على 23 مليون بطاقة تموينية.
 
وتدعم الدولة السلع التموينية التي تصرف على بطاقات الدعم، بقيمة 3 مليارات جنيه شهريا، حيث يحصل كل مواطن من المستفيدين على سلع مجانية من قائمة المنظومة التموينية، بقيمة 50 جنيها شهريا، وذلك حتي المستفيد الرابع بالبطاقة، بينما يحصل المستفيد الخامس فأكثر بالبطاقة التموينية، وما يليه على سلع بقيمة 25 جنيها شهريا.
 
وشددت وزارة التموين على استقرار وثبات أسعار سلع المنظومة التموينية، وتكثيف الحملات الرقابية على المنافذ للتأكد من التزام تجار التموين بصرف المقررات بالأسعار الرسمية المعلن عنها.
 
 

التموين

مقررات يوليو

السلع المدعمة

مخزون السلع الغذائية



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