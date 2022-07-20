اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 20 يوليه 2022 05:03 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

واشنطن: نرفض الاعتراف بأى مناطق تنضم إلى روسيا

الأربعاء، 20 يوليه 2022 05:00 ص
واشنطن: نرفض الاعتراف بأى مناطق تنضم إلى روسيا جون كيربى
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومى الأمريكى جون كيربى، أن الولايات المتحدة لن تعترف بانضمام أي مناطق أوكرانية لروسيا، بحسب "روسيا اليوم".

وقال كيربي: "إذا استمرت روسيا في تنفيذ خططها، سنتفاعل بسرعة وحزم بشكل موحد مع الحلفاء والشركاء".

وأضاف أنه إذا تم انضمام مناطق جديدة إلى روسيا، "ستواجه موسكو عقوبات إضافية".

وأعلن كيريل ستريمووسوف نائب رئيس الإدارة العسكرية المدنية لمقاطعة خيرسون التي حررها الجيش الروسي جنوب أوكرانيا مؤخرا، أن المقاطعة ستجرى استفتاء عاما على الانضمام إلى روسيا الخريف القادم.


روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة