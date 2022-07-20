واشنطن: نتابع عن كثب الاتفاقات بين روسيا والأمم المتحدة لتصدير الحبوب الأوكرانية

كتب أحمد عرفة

قالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، إن بلادها تتابع عن كثب الاتفاقات التي يمكن لروسيا والأمم المتحدة التوصل إليها لتصدير الحبوب الأوكرانية، وهي على استعداد لمساءلة موسكو على ذلك، وفقا لروسيا اليوم.

وأضافت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة : آمل في نجاح المفاوضات، وسنراقب الروس أيضا ومستعدون لمساءلة روسيا حول الاتفاقات التي توصلوا إليها مع الأمم المتحدة.

وأوضحت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها موقف إيجابي تجاه عملية التفاوض، بما يخدم تصدير 20 مليون طن من الحبوب الأوكرانية.