هل تتأثر مصر بموجة الحرارة غير المسبوقة فى أوروبا؟.. مدير التنبؤات يجيب

كتب محمود راغب

أكد الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات والإنذار المبكر بمخاطر الطقس بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن ما تشهده أوروبا من درجات حرارة غير مسبوقة يحدث كل عام، ولكن نظرا للتغيرات المناخية بدأت معدلات هذه الموجات الشديدة الحرارة تزداد مع تكرار عدد هذه الموجات، وهو ما يرجع إلى التغيرات المناخية.

وأضاف مدير إدارة التنبؤات والإنذار المبكر بمخاطر الطقس بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الموجة تضرب غرب أوروبا إسبانيا وفرنسا وبريطانيا والبرتغال، وذلك نتيجة وجود مرتفع جوى على شمال أفريقيا يؤثر على هذه المناطق برياح جنوبية إلى جنوبية شرقية مرتفعة فى درجات حرارتها تعبر البحر المتوسط من المناطق الضيقة بالقرب من مضيق جبل طارق، يتزامن معها مرتفع جوى فى طبقات الجو العليا على غرب أوروبا، مما يعمل على الاحتفاظ بهذه الرياح شديدة الحرارة لمسافات قريبة من سطح الأرض.

وتابع: "ويتسبب فى ارتفاعات فى درجات الحرارة هناك لتقترب من نهايات الثلاثينات وبدايات الأربعينات وتتخطى أحيانا حاجز الـ40 درجة"، لافتا إلى أنه من الوارد تكرار مثل هذه الموجات فى فصل الصيف على غرب أوروبا مرة أخرى.

أما بالنسبة لوضع مصر قال شاهين: "مصر ما زالت تتأثر بمنخفض الهند الموسمى وتأثيره يتسبب فى ارتفاعات فى درجات الحرارة وارتفاعات فى نسب الرطوبة، الأمر الذى يزيد إحساسنا بارتفاع فى درجات الحرارة، لافتا إلى أن الكتل الهوائية التى تؤثر على غرب أوروبا تختلف تماما عن الكتل الهوائية التى تؤثر على مصر.