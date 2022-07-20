نموذج محاكاة جامعة الدول العربية داخل جامعة أسيوط

فريق المحافظات

شهدت جامعة أسيوط انعقاد الجلسة الختامية لنموذج محاكاة جامعة الدول العربية في موسمها العاشر، بقاعة المؤتمرات الدولية بكلية الزراعة بالجامعة ، والذي تنظمه إدارة التثقيف السياسي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة ، والدكتور شحاتة غريب شلقامى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، وبحضور الدكتور علاء عبد الحفيظ عميد كلية التجارة, والدكتور محمد العدوي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب, والدكتور عبدالسلام نوير رئيس قسم العلوم السياسية والإدارة العامة والسفير محمد العرابي وزير خارجية مصر الأسبق, والدكتور أحمد شريت مدير عام إدارة رعاية الشباب المركزية، فضلاً عن مشاركة لفيف من وكلاء الكلية ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وعدد من الإعلاميين والعاملين بالإدارة العامة لرعاية الشباب وبمختلف قطاعات الجامعة, إضافةً إلي حشد من الطلاب من مختلف كليات الجامعة والممثلين للنموذج.



وفي مستهل كلمته رحب الدكتور علاء عبد الحفيظ عن ترحيبه بمشاركة السفير محمد العرابي في المؤتمر الختامي لنموذج محاكاة جامعة الدول العربية مشيداً بحرصه على حضور كافة نماذج المحاكاة التي تنظمها الجامعة ومناقشته لطلاب الجامعة في كافة الموضوعات المتعلقة بالسياسة الدولية والخارجية وابداء النصح لهم، مؤكداً أن النموذج يهدف إلى تنمية الوعي السياسي لدى الطلاب حتى يشعر الطلاب بالمشكلات التي تشهدها الدول العربية وكيفية مناقشتها من خلال جامعة الدول العربية واختصاصات وكيفية التفاعل معها، بالاضافة الى تعريف الطلاب بدور عضو جامعة الدول العربية والصلاحيات المتاحه له خلال مناقشة القضايا العربي، كما أشاد بجهد كافة القائمين على نموذج المحاكاة والذي أثمر عن خروج النموذج بصورة مشرفة تليق بالجامعة، مضيفا أن هذا الجهد يعكس تفرد وتميز طلاب الجامعة وإبداعهم الذى ظهر خلال أدائهم للنموذج، كما دعاهم إلى استثمار طاقتهم وتميزهم بشكل صحيح حتى يتمكنوا من الوصول إلى أهدافهم في حياتهم بعد التخرج.



وأشار الدكتور محمد العدوي أن عقد تلك النماذج يدعم روح الانتماء لدى الشباب نحو القومية العربية، إلى جانب إسهامها في نشر القيم والأخلاقيات الأصيلة المعروفة عن الشعب العربي، والنموذج هو نشاط طلابي تثقيفى، يهدف إلى توعية الطلاب بأهمية دور الجامعة العربية وما يحدث داخل أروقتها وآليات عمل مجلسها وتعتمد فكرة النموذج على محاكاة المنظمة الإقليمية (جامعة الدول العربية) في تكوينها ومهام أعضائها والأغراض التي نفذت من أجلها والقواعد الإجرائية التي تحكمها في مجلس اجتماعها،مشيراً إلى أن النموذج تضمن عدة جلسات لشرح الخلفيات السياسية والاجتماعية عن الدول العربية وتعليم المشاركين مهارات التقديم والعرض والتفاوض وفنون الخطابة والإلقاء من أجل الوصول إلى مرحلة المؤتمر الختامي الذي يقوم فيه الطلاب المشاركون بمحاكاة القمة العربية وإصدار القرارات والتوصيات المناسبة و أفكار وحلول مقترحة من قبل المشاركين لأهم القضايا العربية المطروحة.

وأضاف الدكتور عبد السلام نوير أن النموذج يحرص على أن يقدم الطلاب أفكارهم بحرية عن كافة القضايا المطروحة على الساحة ودون التحيز لأيدلوجيات أو تيارات معينة، مشيراًً إلى أنه تم خلال الجلسة الختامية للنموذج عقد مجلس قمة عربية بحضور 22 رئيس دولة عربية إضافة الى أمين عام جامعة الدول العربية ونائب الامين والمساعد من الطلاب لعقد قمة عربية، لمناقشة عدد من القضايا الراهنة فى الوطن العربى حيث طرح ممثلو الدول الأعضاء ما تواجهه من مشكلات وتحديات اقتصادية وسياسية وأبرزها تأثير حرب روسيا وأوكرانيا على إمدادات الغذاء والطاقة للدول العربية، إلى جانب الأوضاع الساخنة فى بعض الدول مثل سوريا وليبيا واليمن وفلسطين والعراق، كما استعرضت بعض الدول جهودها الهادفة إلى تحقيق السلام والتنمية فى أوطانهم .



ومن جانبه عبر السفير محمد العرابي عن سعادته بتميز الطلاب المشاركين في النموذج في الأداء والتقديم والفهم الجيد للموضوعات المطروحة والمحاكاة الواقعية لمختلف القضايا والأحداث الجارية، موجها الشكر لكل المشاركين في نموذج المحاكاة منذ موسمه الأول وحتى ختام فعاليات اليوم، حيث يعكس أداؤهم المتميز ما يتمتع به طلاب جامعة أسيوط من ثقافة ووعى سياسي، مشيداً بدعم إدارة الجامعة المادي والمعنوي للنموذج والذي أثمر عن فوز بعض النماذج بمراكز متقدمة في عدد من المسابقات الوطنية والدولية، ومتمنياً للجميع استمرار النجاح والتميز في النماذج القادمة التي يجب أن تؤكد دوماً على أهمية التمسك بالسلام ووحدة الصف من أجل تحقيق التنمية المستدامة وخلق غد أفضل للأجيال القادمة .



كان الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط أستقبل صباح اليوم السفير محمد العرابي وزير خارجية مصر الأسبق، وذلك عقب مشاركته الجلسة الختامية لنموذج محاكاة جامعة الدول العربية في موسمها العاشر، والذي تنظمه إدارة التثقيف السياسي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة، وذلك بحضور الدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور الدكتور علاء عبد الحفيظ عميد كلية التجارة, والدكتور عبدالسلام نوير رئيس قسم العلوم السياسية والإدارة العامة والدكتور أحمد شريت مدير عام إدارة رعاية الشباب المركزية، وعدد من القيادات الإدارية بالجامعة.



وخلال اللقاء رحب الدكتور الجمال بانضمام السفير عرابي لأسرة جامعة أسيوط كعضو استشاري ببرنامج BIS ( نظم معلومات الأعمال)، وهو أحد أهم البرامج الخاصة بكلية التجارة بالجامعة، كما قدم الشكر للسفير العرابي على حرصه الدائم على المشاركة في نماذج المحاكاة التي تعقدها الجامعة بانتظام بهدف تنمية الوعي السياسي لدى الطلاب وتعليمهم كيفية المشاركة الإيجابية في الحياة السياسية والاقتصادية في بلدهم.



ومن جانبه أكد السفير العرابي على اعتزازه بالدكتور الجمال كعالم جليل وأكاديمي متميز وقائد ناجح وتمنى له دوام التوفيق في مسيرته العلمية والعملية القادمة عقب انتهاء رئاسته للجامعة لبلوغه السن القانونية للمعاش.







جانب من لقاء رئيس الجامعة والسفير محمد العرابى (1)



جانب من لقاء رئيس الجامعة والسفير محمد العرابى (2)



جانب من لقاء رئيس الجامعة والسفير محمد العرابى (3)



جانب من لقاء رئيس الجامعة والسفير محمد العرابى (4)



نموذج محاكاة جامعة الدول العربية داخل جامعة أسيوط (1)



نموذج محاكاة جامعة الدول العربية داخل جامعة أسيوط (2)



نموذج محاكاة جامعة الدول العربية داخل جامعة أسيوط (3)



نموذج محاكاة جامعة الدول العربية داخل جامعة أسيوط (4)



