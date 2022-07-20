وقال المفتى محمد حسين، في بيان صحفي، إن الاعتداء على المساجد يتم فى إطار سياسة مُبرمجة تهدف إلى تأجيج الصراع، وفرض أمر واقع على الأرض المُحتلة، وتظهر مدى الاستهتار بالقيم الدينية والإنسانية للآخرين، منوها إلى أن الأديان السماوية تحرم الاعتداء على أماكن العبادة، وتنأى بها عن دائرة الصراع.

ودعا المفتي المواطنين إلى إعمار المساجد والذود عنها أمام إجرام المعتدين عليها من المستوطنين وغيرهم، وطالب الدول والمؤسسات المعنية بحرية الإنسان والأديان بالوقوف في وجه الاعتداءات الإسرائيلية الآثمة.

وناشد الشيخ محمد حسين الأمتين العربية والإسلامية بتحمل مسؤولياتهما تجاه القدس وفلسطين، والدفاع عنهما وحمايتهما ومقدساتهما من اعتداءات المستوطنين الذين يعيثون فسادا في الأرض الفلسطينية.