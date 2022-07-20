اليوم السابع
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الأربعاء، 20 يوليه 2022 07:30 م
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فيما يخص قطاع صناعة الأجهزة الطبية..

معلومات الوزراء يعقد غدا جلسة لمناقشة مستهدفات وثيقة "ملكية الدولة"

الأربعاء، 20 يوليه 2022 07:09 م
معلومات الوزراء يعقد غدا جلسة لمناقشة مستهدفات وثيقة "ملكية الدولة" مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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يستكمل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، غدًا الخميس، عقد ورش العمل في إطار سلسلة جلسات "حوار الخبراء"، لمناقشة مستهدفات وثيقة "سياسة ملكية الدولة" بقطاع صناعة الأجهزة الطبية.
 
وكانت الحكومة قد أطلقت حوارًا مجتمعيًا، منتصف يونيو الماضي، بهدف الاطلاع على رؤى الخبراء والمتخصصين وأطراف المنظومة الاقتصادية بشأن آليات زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص خلال السنوات الثلاث المقبلة، دعمًا لأهداف التنمية وزيادة الاستثمارات.
 
ومن المقرر أن يشارك في الورشة الجديدة، عدد من أصحاب شركات القطاع الخاص العاملة في صناعة الأجهزة الطبية، بحضور ممثلين عن الهيئات الحكومية والجهات التنفيذية ذات الصلة، وبمشاركة عدد من الخبراء في مجال المستلزمات الطبية.
 
يذكر أن "مركز المعلومات" كان قد عقد 11 ورشة عمل حتى الآن في إطار سلسلة جلسات "حوار الخبراء"، تضمنت صياغة مجموعة من التوصيات والمقترحات لزيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص في مجالات الزراعة والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الغذائية والإلكترونية والهندسية وصناعة الجلود وتجارة الجملة والتجزئة، بحضور أصحاب شركات القطاع الخاص وأساتذة الجامعات والخبراء، وبمشاركة اتحادي الصناعات والغرف التجارية، والقيادات التنفيذية بالوزارات والجهات المعنية وشركات قطاع الأعمال العام، وأعضاء البرلمان بغرفتيه.
 
 
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وثيقة سياسة ملكية الدولة

مجلس الوزراء

الاجهزة الطبية



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