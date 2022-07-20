مصرع عامل صدمته سيارة ميكروباص أثناء عبوره الطريق الدائرى بمنطقة الخصوص

القليوبية إبراهيم سالم

لقى عامل مصرعه إثر اصطدام سيارة ميكروباص أعلى الطريق الدائرى بمنطقة نفق الرشاح اتجاه مسطرد، وذلك أثناء عبوره الطريق، ما أدى إلى وفاته على الفور، وجرى نقل الجثة لمستشفى المرج، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية، واستعجلت تحريات المباحث حول الواقعة.



تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الخصوص، يفيد ورود بلاغ من الأهالي، بوقوع حادث تصادم أعلى الطريق الدائري بمنطقة نفق الرشاح اتجاه مسطرد دائرة القسم.



على الفور انتقل ضباط مباحث قسم شرطة الخصوص لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين أنه أثناء سيارة ميكروباص قيادة "أحمد م ع"، 20 سنة، سائق، فوجئ بقيام "محمد م ع"، 24 سنة، عامل، بعبور الطريق الدائري بمنطقة نفق الرشاح اتجاه مسطرد، فلم يتمكن من مفاداته واصطدم به، ما أدي إلى وفاته على الفور.



جرى نقل الجثة لمستشفي المرج تحت تحفظ النيابة، والتي وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية، واستعجلت تحريات المباحث حول الواقعة.







