مصرع عامل صدمته سيارة ميكروباص أثناء عبوره الطريق الدائرى بمنطقة الخصوص

لقى عامل مصرعه إثر اصطدام سيارة ميكروباص أعلى الطريق الدائرى بمنطقة نفق الرشاح اتجاه مسطرد، وذلك أثناء عبوره الطريق، ما أدى إلى وفاته على الفور، وجرى نقل الجثة لمستشفى المرج، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية، واستعجلت تحريات المباحث حول الواقعة.
تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الخصوص، يفيد ورود بلاغ من الأهالي، بوقوع حادث تصادم أعلى الطريق الدائري بمنطقة نفق الرشاح اتجاه مسطرد دائرة القسم.
على الفور انتقل ضباط مباحث قسم شرطة الخصوص لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين أنه أثناء سيارة ميكروباص قيادة "أحمد م ع"، 20 سنة، سائق، فوجئ بقيام "محمد م ع"، 24 سنة، عامل، بعبور الطريق الدائري بمنطقة نفق الرشاح اتجاه مسطرد، فلم يتمكن من مفاداته واصطدم به، ما أدي إلى وفاته على الفور.
جرى نقل الجثة لمستشفي المرج تحت تحفظ النيابة، والتي وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية، واستعجلت تحريات المباحث حول الواقعة.
مصرع عامل صدمته سيارة ميكروباص أثناء عبوره الطريق الدائرى بمنطقة الخصوصالأربعاء، 20 يوليه 2022 12:40 م
مشاركة
لقى عامل مصرعه إثر اصطدام سيارة ميكروباص أعلى الطريق الدائرى بمنطقة نفق الرشاح اتجاه مسطرد، وذلك أثناء عبوره الطريق، ما أدى إلى وفاته على الفور، وجرى نقل الجثة لمستشفى المرج، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية، واستعجلت تحريات المباحث حول الواقعة.
الموضوعات المتعلقة
أمن القليوبية يكشف لغز العثور على جثة عاطل في شبرا الخيمة.. اعرف التفاصيلالجمعة، 15 يوليه 2022 05:11 م
أمن القليوبية يكشف لغز العثور على جثة شاب مصاب بطلق ناري في الرأس بكفر شكرالإثنين، 11 يوليه 2022 07:52 م
أمن القليوبية يشن حملة مكبرة لضبط العناصر الإجرامية وينفذ 7362 حكما قضائياالأحد، 26 يونيو 2022 12:24 م
أمن القليوبية يكثف جهوده لكشف ملابسات العثور على جثة داخل غرفة بمحطة قطار قهاالإثنين، 20 يونيو 2022 01:19 ص
مشاركة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة