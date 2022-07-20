مصرع عاملين صعقا بالكهرباء أثناء توصيل الصرف الصحى لقرية كفر منصور ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

لقى عاملان مصرعهما، اليوم الأربعاء، صعقا بالكهرباء أثناء عملهم فى توصيل الصرف الصحي لقرية كفر منصور التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بتعرض عاملان لصعق كهربائي أثناء عملهم بتنفيذ آبار التجفيف ضمن أعمال توصيل الصرف الصحى بقرية كفر منصور التابعة للوحدة المحلية لقرية طنسا بنى مالو بمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف.

وانتقلت سياراتى إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى موقع البلاغ لنقل الحالتين إلى مستشفى بنى سويف التخصصى، واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى رمضان .م .ك 28 سنة مقيم بأبو صير الملق التابعة لمركز الواسطى جثة هامدة، إثر ادعاء صعق كهربى، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى تحت تصرف الشرطة والنيابة.

كما استقبل المستشفى صالح .ا .ي 29 سنة مقيم بأبو صير الملق فى حالة سيئة إثر ادعاء صعق كهربى، وتم عمل انعاش قلبى ورئوى ولكن الحالة لم تستجب، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى تحت تصرف الشرطة والنيابة.