مصرع سيدة أصيبت بصعق كهرباء فى مدينة 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف ـ إيهاب المهندس

لقيت ربة منزل تحمل جنسية دولة عربية مصرعها، نتيجة إصابتها بصعق كهرباء في مدينة 6 أكتوبر، وتم نقل جثتها إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع سيدة تحمل جنسية دولة عربية، نتيجة إصابتها بصعق كهربائي، في مدينة 6 أكتوبر.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن الضحية خلال محاولتها فصل الكهرباء عن شقتها بعد تسرب الصرف الصحي من ماسورة أمام المنزل، أصيبت بصعق كهرباء لتلقى مصرعها في الحال.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.