اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 20 يوليه 2022 04:11 م
أكرم القصاص
الرئيسية صحة وطب

مدير أبحاث طب عين شمس: الحملات الرئاسية ستقلل نسب الإصابة بسرطان الكبد

الأربعاء، 20 يوليه 2022 03:32 م
مدير أبحاث طب عين شمس: الحملات الرئاسية ستقلل نسب الإصابة بسرطان الكبد سرطان القولون
كتبت أمل علام تصوير خالد كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف الدكتور هشام الغزالى، مدير مركز ابحاث طب عين شمس، خلال مؤتمر صحفى للمؤتمر الدولى لأورام الجهاز الهضمى والكبد والمسالك البولية، أن أكثر السرطانات فى مصر هى أورام الكبد نتيجة تأثر المصريين بفيروس سى.
 
وقال، إن نسب حدوثها ستقل بعد الحملة الرئاسية العظيمة لعلاج فيروس سى، موضحا إن سرطان الكبد يليه سرطان الثدى، مؤكدا إن الحملة الرئاسية لصحة المرأة أقبل عليها السيدات المصريات، وتم الكشف عن 23 مليون سيدة مصرية.
 
وقال: وصلنا لسيدات كثيرات وأصبح معدل اكتشاف سرطان الثدى مبكرا بنسبة 50%، موضحا أن سرطان القولون يمكن منعه، ويمكن أن تصبح مصر خالية من سرطان القولون بمنع مسبباته، وأيضا بالكشف المبكر من خلال منظار القولون، مشيرا إلى سرطان القولون أصبح ينتشر فى صغار السن، وهناك أبحاث مشتركة بين مصر والولايات المتحدة فى هذا المجال لبحث مسببات الإصابة فى صغار السن. 
 
وأكد، والدكتور هاينز لينز أستاذ علم الجينات والمسارات الجزيئية وأورام الجهاز الهضمى بجامعة جنوب كاليفورنيا بالولايات المتحدة إن منع السمنة وممارسة الرياضة ، والأكل الصحي يمكن أن يقى من الاصابة بسرطان القولون .
 

سرطان القولون

الاكل الصحي

السمنة

سرطان الجهاز الهضمى

سرطان الكبد



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة