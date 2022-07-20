محافظ بورسعيد يطمئن على توافر السلع الغذائية بأسعار مناسبة داخل سوق العصر

بورسعيد - محمد عزام

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، خلال جولته الميدانية على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية، سير العمل داخل سوق العصر 1،2 بحى العرب، وللتعرف على أسعار السلع والمنتجات الغذائية وجودتها وتوافرها بكميات تلبى احتياجات المواطنين.



والتقى المحافظ، البائعين وشدد على الالتزام بالأسعار المحددة ومنع التلاعب بالأسعار، مؤكدا أن سوق العصر يوفر السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مناسبة وبكميات كبيرة تلبي احتياجات المواطن، مشيرا إلى أن هناك حملات تموينية مستمرة بالسوق لمتابعة الأسعار وجودة السلع والمنتجات.



كما التقى المحافظ عددًا من المواطنين وحرص على سؤالهم عن آرائهم فى الأسواق الجديدة ببورسعيد، ورضائهم عن الأسعار، حيث أبدى المواطنون رضاهم عن السوق الجديد والتي يحقق النظام و يوفر كافة احتياجات المواطنين من السلع بأسعار مناسبة، ووجه المواطنون الشكر لمحافظ بورسعيد على جهود التنمية فى كل أنحاء المحافظة، والعمل المستمر على الارتقاء بمستوى المعيشة للمواطنين.







المحافظ بسوق الخضار



المحافظ في سوق العصر



المحافظ مع المواطنين بالسوق



جانب من حولة المحافظ بسوق العصر