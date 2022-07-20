مجلس الوزراء يكلف مياه القاهرة بإنهاء توسعات محطة شمال حلوان بـ255 مليون جنيه

كتب أحمد حسن

كلف مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى شركة مياه القاهرة الكبرى للشرب إنهاء توسعات محطة مياه شمال حلوان بطاقة 200 ألف متر مكعب يوميا بتكلفة إجمالية 255 مليون جنيه من ميزانية الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، تمهيدا لدخولها الخدمة فى أسرع وقت ممكن حتى يمكن للمواطن الاستفادة من الاستثمارات التى تضخها الدولة فى قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى وتوفير كوب ماء نقى والقضاء على المناطق الساخنة.

وأوضح المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، البدء فى تنفيذ المشروع والانتهاء منه طبقا للجدول الزمنى المحدد من شركة مياه القاهرة الكبرى للشرب ويشمل التوسعات والخطوط والشبكات الخاصة بالمنطقة، طبقا للمواصفات القياسية العالمية وتجهيز معامل المحطة بأحدث الأجهزة العالمية وتحقيق أعلى إنتاج للمحطة من المياه.

فيما أوضح المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه القاهرة الكبرى للشرب أنه تم إسناد توسعات محطة شمال حلوان لمياه القاهرة للاستفادة من كفاءة وخبرات العاملين بالشركة بعد نجاحها فى إنهاء توسعات محطة مياه طامية بمحافظة الفيوم والتى يبلغ إنتاجها أكثر من 170 ألف متر مكعب يوميا بعد أن كانت 80 ألف متر مكعب يوميا فقط، والانتهاء من توسعات محطتي ابوعارف 1 و2 بمحافظة السويس ومحطة منفلوط بأسيوط ودعم الشركات الاخرى بالخبرات المختلفة وتقديم الدعم الكامل لها.

وأشار الشيمي أن شركة مياه القاهرة الكبرى قادرة على تنفيذ المشروعات الكبرى على مستوى الجمهورية خاصة بعد حصولها على الفئة الاولى فى أعمال مياه الشرب من الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء وامتلاكها خبرات كبيرة من المهندسين والفنيين وأسطول كبير من المعدات الحديثة بالإضافة إلى تميزها فى توفير الخامات فائقة الجودة من طلمبات ومحابس ومواسير مختلفة قادرة على تحمل الضغوط والعمل فى الظروف المختلفة الصعبة.

وأوضح أن الشركة تمتلك سابقة أعمال متميزة فى مجال توسعات محطات المياه بالمحافظات الاخرى من منطلق التعاون ونقل وتبادل الخبرات بين الشركات التابعة فقد قامت شركة مياه القاهرة بدور فعال ومهم من خلال تقديم الدعم الفني للعديد من الشركات التابعة مما ساعد بشكل رئيسي رفع كفاءة منظومتها القائمة، حيث ساهمت الشركة إعداد المواصفات الفنية للعديد من المشروعات والإشراف على تنفيذها من خلال كوادرها البشرية التى تمتلك خرائط كاملة لجميع شبكات المياه على مستوى القاهرة ودراسة كاملة للتوسعات التى تحتاجها تلك الشبكات المحافظة من خلال بحوث فنية بالزيادة السكانية والعمر الافتراضي للمحطات والخطوط .

أشاد الشيمي بالتنسيق والتعاون الكامل مع الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بشأن المشروعات التى يقوم بها بالقاهرة واستعداد الشركة فى تحمل تنفيذ أى مشروعات يتم تكليفها بها خلال الفترة القادمة من أجل تحسين جودة المياه وضمان استمرار الخدمة لجميع المواطنين.