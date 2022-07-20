مالى تطرد المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة للسلام وتُمهله 72 ساعة لمغادرة البلاد

كتب محمد جمال

أعلنت السلطات فى مالى طرد المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة للسلام، حسبما أعلنت شبكة العربية، وجاء فى بيان السلطة الانتقالية فى مالى أنه "على الناطق باسم البعثة الأممية مغادرة البلاد خلال 72 ساعة".

وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة ردا على تقارير حول وضع تسعة جنود ألمان ممنوعين من مغادرة مالى إلى ألمانيا، إن المنظمة على علم بالتقارير، ولكن ليست على علم إنْ كان لذلك أي علاقة ببعثة الأمم المتحدة، ومينوسما نفسها.

وأضاف المتحدث باسم الأمم المتحدة: "ما نحاول القيام به هو العمل مع السلطات للتأكد من معالجة جميع شواغلنا الأساسية على الأرض، لكنني ليس لدي أي تعليق على هذه المسألة بالذات، لأنها لا تتعلق بعمل بعثة الأمم المتحدة".

وكان أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أدان بأشد العبارات سلسلة الهجمات التي نفذتها الجماعات المتطرفة التي استهدفت المدنيين في مالي، ودعا إلى تقديم الجناة إلى العدالة.

وفي بيان منسوب إلى المتحدث باسمه، قال جوتيريش إنه "مصدوم وغاضب" من التقارير التي تفيد بأن ما لا يقل عن مائة مدني قُتلوا في هجمات ارتكبتها الجماعات المتطرفة ضد عدة قرى فى منطقة باندياجارا بوسط مالى، والتي نفذت فى 18 و19 يونيو الماضى .

كما عبر الأمين العام عن شعوره بالذعر أيضاً من التقارير التي تفيد بأن عشرات المدنيين قتلوا في هجمات أخرى شنتها الجماعات المتطرفة في منطقة جاو، وكذلك من الخسائر الكبيرة فى الأرواح وسبل العيش فى مناطق أخرى من البلاد حيث نزح عشرات الآلاف من الأشخاص في الأسابيع الماضية.