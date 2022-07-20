اليوم السابع
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الأربعاء، 20 يوليه 2022 01:47 م
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ضبط عاطل بحوزته نصف كيلو "هيروين وبانجو" وسلاح نارى وذخائر بالخانكة

الأربعاء، 20 يوليه 2022 12:58 م
ضبط عاطل بحوزته نصف كيلو "هيروين وبانجو" وسلاح نارى وذخائر بالخانكة حملة أمنية - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط عاطل، لممارسته نشاطا إجراميا بالإتجار بالمواد المخدرة وحيازة سلاح ناري بمنطقة الجبل الأصفر دائرة مركز شرطة الخانكة، وبحوزته نصف كيلو من مخدر الهيروين والبانجو وبندقية خرطوش وعدد من الطلقات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائى لفحصها، والتحفظ على السلاح.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من قسم مكافحة المخدرات بالمديرية، يفيد ورود معلومات سرية بقيام عاطل باتخاذ منطقة الجبل الأصفر دائرة مركز شرطة الخانكة وكرا لممارسة نشاطه الإجرامي بالإتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر.

عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تمكن ضبط قسم مكافحة المخدرات بالمديرية من ضبط "ع س ع"، 25 سنة، عاطل، مقيم دائرة المركز، وبحوزته 250 جرام من مخدر الهيروين، و200 جرام من مخدر البانجو، وسلاح ناري بندقية خرطوش، وعدد من الطلقات من ذات العيار، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري والذخائر لحماية تجارته، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الأثمة وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 


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