اليوم السابع
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ضبط حداد وبحوزته مواد مخدرة متنوعة بكفر الشيخ

الأربعاء، 20 يوليه 2022 11:24 ص
ضبط حداد وبحوزته مواد مخدرة متنوعة بكفر الشيخ حملة أمنية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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تمكنت مباحث مركز شرطة الحامول، بمحافظة كفر الشيخ، من ضبط حداد مسلح، مقيم بقرية إبشان التابعة لمركز بيلا، سبق اتهامه في 10قضايا متنوعة، أثناء تردده على دائرة مركز شرطة الحامول، لقيامه بالإتجار بالمواد المخدرة، وبحوزته كميات من جوهر مخدر الحشيش، والهيروين والبانجو، وسلاح أبيض كان بحوزته.

تلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء خالد المحمدي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن  كفر الشيخ، يفيد برصد مباحث مركز شرطة الحامول، قيام نجار مسلح بالتردد علي دائرة مركز شرطة الحامول، من أجل الإتجار وترويج المخدرات، ليتم تحديد المتهم واستهدافه بعدة أكمنة للقبض عليه.

وتمكنت مباحث مركز شرطة الحامول من ضبط "أ. م. م. م. ع"، حداد مسلح، له 10معلومات جنائية وسبق اتهامه في قضايا سرقة متنوعة، وسرقة حيوانات، والإتجار بالمواد المخدرة، وخطف، وعثر بحوزته على كميات من المواد المخدرة، "400 جرام من جوهر مخدر الحشيش، و150 جرام حشيش، و60 تذكرة هيروين" ، وسلاح أبيض  كاتر، ومبلغ مالي وهاتف محمول للترويج للمواد المخدرة.

وألقى القبض عليه وجرى اقتياده إلى مركز شرطة الحامول، وتحرر محضر حمل رقم 1206 جنايات مركز شرطة الحامول، وجارى العرض علي جهات التحقيق بمركز شرطة الحامول لمباشرة التحقيق مع المتهم.

 


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