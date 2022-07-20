اليوم السابع
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ضبط المتهم بإيهام المواطنين بقدرته على إنهاء تراخيص المرور لهم

الأربعاء، 20 يوليه 2022 11:34 ص
ضبط المتهم بإيهام المواطنين بقدرته على إنهاء تراخيص المرور لهم حبس-ارشيفية
محمود عبد الراضي

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب) حال تواجده بأحد مجمعات تراخيص المرور منتحلاً صفة موظف بوحدة التراخيص وإيهام المواطنين بقدرته على إنهاء إجراءات تجديد وترخيص السيارات ، وعثر بحوزته على (رخصة تسيير سيارة بإسم أحد الأشخاص، مبلغ مالى ).
 
بمواجهته بما أسفر عنه الضبط إعترف بإنتحاله صفة موظف بوحدة التراخيص والنصب على مالكى السيارات عقب إيهامهم بقدرته على إنهاء الإجراءات الترخيصية مقابل التحصل منهم على مبالغ مالية ، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامى ف تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

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تراخيص المرور

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