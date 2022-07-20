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سفير مصر لدى صربيا: الوسام الذى قلده الرئيس الصربى للرئيس السيسى أعلى وسام في جمهورية صربيا

الأربعاء، 20 يوليه 2022 11:19 م
سفير مصر لدى صربيا: الوسام الذى قلده الرئيس الصربى للرئيس السيسى أعلى وسام في جمهورية صربيا الرئيس السيسى ورئيس صربيا
كتب أحمد عرفة

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أكد السفير باسل صلاح سفير مصر لدى صربيا، أن الوسام الذى قلده الرئيس الصربى للرئيس عبد الفتاح السيسى، هو أعلى وسام في جمهورية صربيا ولا يتم تقليده إلا لعدد محدود من الرؤساء الأجانب.

وأضاف سفير مصر لدى صربيا، خلال برنامج من مصر، المذاع على قناة سى بى سى، أن الرئيس الصربى عندما قلد الرئيس السيسى الوسام هو يعبر فيه عن تقديره وإعجابه الشديد للرئيس السيسى والإنجازات التي حققها الرئيس السيسى فيما يتعلق بالمشروعات العملاقة التي تنفذها مصر على الساحة الداخلية بجانب الدور الكبير الذى يقوم به الرئيس السيسى على المستوى الإقليمى والدولى .

وتابع سفير مصر لدى صربيا، أن هناك إعجاب شديد من الرئيس الصربى بحكمة الرئيس السيسى، لافتا إلى أن انعقاد مجلس رجال الأعمال بين الجانبين تم عرض فيه أكثر من رؤية للمشروعات العملاقة التي تقوم مصر بتنفيذها في جميع ربوع الجمهورية وكان هناك حالة من الانبهار التام من جانب الرئيس الصربى والحكومة الصربية ورجال الأعمال الصربيين، موضحا أن صربيا ترى أن مصر سوق ضخمة وواعدة وفرص واعدة للاستثمار في عدد مختلف من المجالات .

 


مصر

الرئيس السيسى

صربيا

الرئيس الصربى

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