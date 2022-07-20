وذكر راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية أن المشرعين سيختارون من بين 3 مرشحين لرئاسة البلاد، مشيرا إلى أن المئات من القوات المسلحة والشرطة متواجدة خارج البرلمان من أجل الحراسة.

وكان "رانيل ويكريمسينجه" قد أصبح القائم بأعمال الرئيس يوم الجمعة الماضية عقب فرار سلفه راجاباكسا إلى الخارج يوم الأربعاء الماضي واستقال بعد احتجاجات حاشدة استمرت شهورا على الانهيار الاقتصادي في البلاد.