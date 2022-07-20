سجل بياناتك لتصلك مباشرة.. اليوم السابع ينشر نتيجة الثانوية العامة فور إعلانها

كتبت أمانى الأخرس

تغطية جديدة يقدمها "اليوم السابع" لقرائه عن خدمة الحصول على نتيجة الثانوية العامة من خلال الموقع، فور إعلانها من وزير التربية والتعليم، ويمكن تسجيل بيانات الطالب لتصلك نتيجة الثانوية العامة فور إعلانها عبر هذا الرابط.

ودائما تحرص على تقديم خدمات متميزة لقرائه، حيث وقعت المؤسسة، عقد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وسينشر "اليوم السابع" النتيجة إلكترونيا عقب اعتمادها من الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم الأسبوع المقبل

وسيكون التسجيل من خلال موقع اليوم السابع للحصول على نتيجة الثانوية العامة فور إعلانها.

وحرص الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية.

وقال الدكتور رضا حجازي، إن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة لمدارس المكفوفين مؤمنه بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجنة النظام والمراقبة.

وشدد الدكتور رضا حجازى على مديري المديريات بالتنبيه على لجان مدارس (المتفوقين STEM) بأن أيام امتحانات الثانوية العامة لهذه المدارس سارية في مواعدها، وأن يوم السبت آخر أيام امتحانات الثانوية العامة لمدارس (المتفوقين STEM).

وسارت أجواء الامتحانات بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.

وقامت غرفة العمليات المركزية بمتابعة سير الامتحانات بالمحافظات التي يوجد بها لجان سير مكفوفين وعددهم 25 لجنة فى 23 محافظة، ولم تتلقى أي ملاحظات.

وتؤكد وزارة التربية والتعليم دائما علي أن أسئلة الامتحانات، تكون من المنهج وبأسئلة تقيس الفهم ونواتج التعلم.

كما أكد الدكتور طارق شوقى ، أن كل ما يتردد بشأن ضم العامين الخامس والسادس الابتدائي في نظام التعليم الجديد "خرافات" واستمرارا لحرب تشويه منظومة التطوير، مطالبا : أن نعتمد جميعا على المصادر الرسمية للأخبار، وما عدا ذلك فهو حرب شائعات لا تكاد تتوقف.