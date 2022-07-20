زلة لسان جديدة أم إعلان رسمى.. الرئيس الأمريكى يكشف إصابته بالسرطان.. فيديو

كتب محمد جمال

قال الرئيس الأمريكى، جو بايدن، اليوم الأربعاء، إنه مصاب بالسرطان، مما يثير الشكوك حول ما إذا كان الإعلان زلة لسان جديدة من الرئيس الأمريكي، أو إعلانا رسميا عن إصابته بالمرض، حسبما ذكرت "نيويورك بوست".

وتحدث بايدن، عن الآثار الصحية للانبعاثات من مصافي النفط بالقرب من منزل طفولته في مدينة كليمونت، بولاية ديلاوير، وخلال خطاب حول الاحتباس الحراري في ماساتشوستس، قال الرئيس الأمريكى: "لهذا السبب أنا والكثير من الأشخاص الذين نشأت معهم مصابين بالسرطان ويفسر لماذا كانت ولاية ديلاوير تعاني من أعلى معدلات الإصابة بالسرطان في البلاد".

BREAKING: JOE BIDEN ANNOUNCES HE HAS CANCER!!pic.twitter.com/Al2E2MC50W

وقال بايدن، إن "التغير المناخي أصبح خطيرا بشكل واضح"، وأضاف: "نتعامل مع أزمة المناخ بشكل طارئ وسنعلن عن إجراءات لمكافحة التغير المناخي".

وأكد الرئيس الأمريكي، أن أزمة المناخ في وضع حرج وسيتم وضع خطة لمعالجة تداعياتها، كما أعلن البيت الأبيض، تخصيص 2.5 مليار دولار لمساعدة المجتمعات المحلية في التعامل مع تداعيات تغير المناخ.