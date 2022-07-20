رئيس سريلانكا الجديد يتعهد باتخاذ إجراءات صارمة ضد "مثيرى الشغب"

كتب أحمد عرفة

تعهد رانيل ويكرميسنجه رئيس سريلانكا الجديد باتخاذ إجراءات صارمة ضد "مثيري الشغب"، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، بدأ البرلمان السريلانكى، اليوم الأربعاء، عملية التصويت من أجل اختيار رئيس جديد للبلاد ليحل محل جوتابايا راجاباكسا، الذى فر إلى الخارج .

وذكر راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية أن المشرعين سيختارون من بين 3 مرشحين لرئاسة البلاد، مشيرا إلى أن المئات من القوات المسلحة والشرطة متواجدة خارج البرلمان من أجل الحراسة.

وكان "رانيل ويكريمسينجه" قد أصبح القائم بأعمال الرئيس يوم الجمعة الماضية عقب فرار سلفه راجاباكسا إلى الخارج يوم الأربعاء الماضي واستقال بعد احتجاجات حاشدة استمرت شهورا على الانهيار الاقتصادي في البلاد.