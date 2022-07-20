اليوم السابع
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الأربعاء، 20 يوليه 2022 07:26 م
أكرم القصاص
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رئيس القابضة للصوامع لـ"الحياة": لدينا 69 صومعة بسعة تخزينية 3.4 مليون طن قمح

الأربعاء، 20 يوليه 2022 07:26 م
رئيس القابضة للصوامع لـ"الحياة": لدينا 69 صومعة بسعة تخزينية 3.4 مليون طن قمح الحياة اليوم
كتب أحمد عرفة

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قال اللواء شريف باسيلى رئيس الشركة القابضة للصوامع، إن مصر لديها 69 صومعة بنفس المواصفات، بساعات تخزينية إجمالية 3.4 مليون طن قمح، وهذا دون صوامع القطاع الخاص.

 

وأضاف رئيس الشركة القابضة للصوامع خلال برنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة، أن الصوامع القديمة عددها 10 صوامع ، والطفرة التي حدثت بصوامع القمح بدأت اعتبارا من عام 2014 حتى تاريخنا هذا.

 

وتابع رئيس الشركة القابضة للصوامع: كنا نمتلك 15 صومعة والآن لدينا 69 صومعة، موضحا أن الصوامع هي من تحافظ على المخزون الاستراتيجي للدولة بشكل كامل ، ويتم توريد 24 ألف و200 طن قمح بشكل يومى.


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