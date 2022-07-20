اليوم السابع
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رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ الرئيس السيسى بذكرى 23 يوليو: حققت إرادة المصريين

الأربعاء، 20 يوليه 2022 12:10 م
رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ الرئيس السيسى بذكرى 23 يوليو: حققت إرادة المصريين الدكتور أندرية زكى
كتب: محمد الأحمدى

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بعث رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور القس أندرية زكى، اليوم الأربعاء، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، والشعب المصرى العظيم، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.

وجاء فى نص البرقية:-

"بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، يسعدني أن أتقدم لسيادتكم بخالص التهنئة القلبية بمناسبة الذكرى السبعين لثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة، التي حققت إرادة المصريين الوطنية واستعادة عزة وسيادة الوطن. نتمنى لسيادتكم كل التوفيق في ما يحقق طموح الشعب المصري العظيم، ونصلي أن يمنح الله مصرنا العزيزة التقدم والازدهار".

كما بعث الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، برقيات تهنئة مماثلة لكل من رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول محمد زكى.


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