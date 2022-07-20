رئيس إقليم كردستان العراق يبحث مع سفير فرنسا مساعى اختيار رئيس الجمهورية

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بحث رئيس إقليم كردستان العراق ، نيجيرفان بارزانى، مع السفير الفرنسي لدى العراق، إيريك شوفاليه، مساعي اختيار رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة القلادمة.

وناقش الطرفان، وفقا لما أوردته قناة "السومرية" الإخبارية، آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في العراق ومساعي اختيار رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة الاتحادية العراقية القادمة، بالإضافة إلى علاقات أربيل – بغداد، ومواجهة المخاطر التي يمثلها داعش وخاصة في المناطق المشمولة بالمادة 140 الدستورية، فضلا عن التطورات في منطقة سنجار، والوضع في إقليم كردستان والانتخابات البرلمانية المقبلة".

وأكد بارزاني على أن حل مشاكل أربيل – بغداد يمثل المفتاح لأمن واستقرار العراق، كما يجب أن تكون هناك آلية للحوار وحل المشاكل العالقة بين الطرفين".

من جانبه، شدد السفير الفرنسى على اهتمام بلده بتنمية العلاقات مع العراق والإقليم، مشيرا إلى ضرورة وأهمية أمن واستقرار العراق في حفظ استقرار المنطقة ككل.

واتفق الجانبان، على ضرورة وأهمية استمرار التعاون والتنسيق بين البيشمركة والجيش العراقى، بمساندة من قوات التحالف الدولي، في التصدي لتهديدات وخطر داعش، وبصورة خاصة في مناطق المادة 140 من الدستور.

وتناول الاجتماع الأوضاع في المنطقة بصورة عامة، والجهود الرامية لتثبيت سوق الطاقة العالمي ومكانة وأهمية الشرق الأوسط في هذا السياق، وعلاقات إقليم كردستان مع دول المنطقة إلى جانب مسائل أخرى تحظى بالاهتمام المشترك.

جدير بالذكر أن العراق يشهد تعثرا في تشكيل الحكومة الجديدة منذ إعلان نتيجة الانتخابات النيابية.