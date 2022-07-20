دار الإفتاء: ختان الإناث محرَّم شرعًا ومُجرَّم قانونًا

أعادت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، نشر فتوى خاصة بحكم ختان الإناث تحت عنوان "ختان الإناث ومسئولية الطبيب الذى يقوم به".

وأكدت نقابة الأطباء، فى وقت سابق رفضها التام ومناهضتها لختان الإناث والذي يسبب مضاعفات عضوية ونفسية للإناث، وذلك في اليوم الوطني لمناهضة ختان الإناث والذي بدأت مصر الاحتفال به يوم 14 يونيو من كل عام، وذلك بعد وفاة الطفلة "بدور" فى هذا اليوم عام 2007 بمحافظة المنيا بعد إجراء طبيبة عملية ختان لها.

وقال الدكتور خالد أمين عضو مجلس نقابة الأطباء، إن الدستور المصرى في المادة 80 ألزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة و سوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري، كما ألزم الدولة في المادة 11 منه بحماية المرأة ضد أشكال العنف، لافتا إلى اهتمام الدولة بحماية المرأة تم إقرار ثلاث تعديلات تشريعية على قانون يجرم ختان الإناث، كان أخر هذه التعديلات عام 2021 وتم فيه حذف اي إشارة إلى استخدام المبررات الطبية وإضافة عقوبات مستقلة على القطاع الطبي و عقوبات على المنشأة التي ترتكب فيها جريمة ختان الإناث وكذلك استحداث عقوبات لتجريم كل من روج أو دعا أو حرض على ارتكابها.