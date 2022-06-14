اليوم السابع
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القومى للمرأة يعلن إطلاق الدورة الثانية لجائزة الرواد للقضاء على الختان

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 03:00 م
القومى للمرأة يعلن إطلاق الدورة الثانية لجائزة الرواد للقضاء على الختان المجلس القومى للمرأة
كتب محمود راغب

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 أعلنت اللجنة الوطنية للقضاء علي ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة عن إطلاق الدورة الثانية لـ"جائزه الرواد"، والتي أقرتها اللجنة اعتبارا من عام 2020 كجزء من برنامج عملها، حيث تستهدف الجائزة إحياء وتخليد إرث الرائدات والرواد الأوائل في مجال القضاء علي ختان الإناث، وتشجيع الإنجازات المتميزة للشخصيات العامه ، وضرورة الإحتفاء بجهود المؤسسات والمنظمات المجتمعية في القضاء علي ختان الإناث ، وزيادة الوعي بالقضية وتشجيع فاعلين جدد.
 
وأعلنت اللجنة الوطنية للقضاء علي ختان الإناث أنه تم إضافة اسم الراحل العظيم الدكتور نبيل صموئيل عضو المجلس القومى للمرأة وخبير التنمية إلى اسم الجائزة هذا العام باعتباره واحد من أهم الرواد العاملين على قضية القضاء على جريمة الختان، وصاحب فكرة إنشاء الجائزة ووضع القواعد والأسس لها.
 
هذا ومن المقرر فتح باب الترشح للجائزة وبدء استقبال الطلبات من تاريخ 20 يونيو 2022 ولمدة شهر، على أن يتم غلق باب الترشح في 20 يوليو 2022، وسوف يتم الإعلان عن الفائزين في 11 أكتوبر 2022 ، وذلك عبر اللينك التالى:
 
   http://ncw-backend.clicksegypt.net/Images/PdfRelease
 

القومى للمراه

المجلس القومى للمراه

ختان الاناث

الاناث

اللجنه الوطنيه للقضاء على الختان



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