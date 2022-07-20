حياة كريمة بأسوان.. تعرف على المشروعات الجارى تنفيذها بمركز إدفو.. صور

أسوان - صلاح المسن

تفقد فريق عمل حياة كريمة بأسوان 10 مشروعات جارية بمركز إدفو شمال المحافظة، استمراراً للمتابعة المتواصلة لمعدلات التنفيذ بمختلف المشروعات الجارية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى (التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة).

ومن جهته، تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، نتائج الجولات التفقدية التى تقوم بها وحدة حياة كريمة برئاسة المهندس ناجح مصطفى لتفقد الأعمال الجارية بمشروعات المبادرة الرئاسية داخل مختلف القرى والنجوع، مشدداً على ضرورة تكثيف الأعمال من أجل دفع نسب ومعدلات التنفيذ، مع تذليل العقبات والمشكلات أولاً بأول لضمان الانتهاء من كافة المشروعات طبقاً للجدول الزمنى المحدد.

ومن جانبه، أكد المهندس ناجح مصطفى في تصريحات صحفية، أن فريق عمل حياة كريمة تفقد 10 مشروعات جارية بقرية الرمادى قبلى بمركز إدفو والتى يستفيد منها حوالى 42,7 آلاف مواطن ومواطنة، موضحاً أنه تم تفقد مشروع توسعة مدرسة الرمادى قبلى الثانوية الصناعية والتى وصلت نسبة التنفيذ فيها إلى 100%، وأيضاً مشروع إنشاء مكتب بريد الغوالية بنسبة تنفيذ 100%، بالإضافة إلى مشروع إنشاء مجمع الخدمات بنسبة 95%، ومشروع إنشاء محطة رفع الصرف الصحى بنسبة 85%، علاوة على مشروع إنشاء كوبرى جنابية أبو النصر بنسبة 80%، وإنشاء المجمع الزراعى بنسبة 55%، وإنشاء المجمع الصناعى 35%، وأيضاً مشروع تطوير ورفع كفاءة مركز شباب أبو إبنى بنسبة 35%، فضلاً عن إحلال وتجديد مركز الشباب ومبنى وحدة الإسعاف بنسبة 15%.

وخلال الجولة شدد فريق حياة كريمة على ضرورة الالتزام بتنفيذ تعليمات محافظ أسوان بتلافى كافة الملاحظات التى تم رصدها خلال الجولة التفقدية ومنها رفع نسب ومعدلات التنفيذ فى بعض المشروعات المتأخرة، بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام بأعمال اللاندسكيب وتنسيق الموقع العام، مع الاهتمام برفع مخلفات البناء وتسوية أعمال الحفر وإعادة الشئ لأصله من أجل حماية وسلامة الأهالى وتيسير الحركة المرورية فى محيط مواقع العمل بالشكل المطلوب .



حياة كريمة



التطوير الشامل للريف المصرى حياة كريمة



تكثيف الأعمال من أجل دفع نسب ومعدلات التنفيذ



حياة كريمة بأسوان



مشروعات جارية بمركز إدفو