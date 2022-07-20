حياة كريمة بالوادى الجديد.. توصيل الكهرباء لـ41 منشأة ومحطة تنقية بـ232 مليون جنيه

وقال المهندس ياسر عمر، وكيل وزارة الكهرباء ونقيب المهندسين بالوادي الجديد، اليوم الأربعاء، أن القطاع من خلال إشراف شركة كهرباء مصر الوسطى برئاسة المهندس رأفت حسين شمعة، نفذ مشروع توصيل التيار الكهربي لـ14 محطة تنقية مياه شرب موزعة على المراكز الإدارية الخمسة.

واضاف مدير القطاع، أن القطاع انتهى من توصيل التيار الكهربي لمحطتي رفع صرف صحي بمركز الداخلة بتكلفة 4.2 مليون جنيه الأولى بقرية القصر الإسلامية والثانية بقرية الموهوب ، مؤكداً على أنه جرى تنفيذ مشروعات في 27 قرية ومراكز خدمية بها ضمن مبادرة " حياة كريمة".

وأوضح ياسر، أن المشروعات تضمنت تركيب أبراج هوائية بطول 30 كم جهد متوسط، و أبراج لمسافة 100 كم جهد منخفض، و 20 كم كابلات أرضية، وذلك 5 وحدات صحية و مركز إسعاف و4 مباني تضامن اجتماعي و6 مباني زراعية و12 محطة رفع و5 معالجة للصرف الصحى، و8 مراكز شباب جديدة وذلك في نطاق مركز الفرافرة، والذي يتم تنفيذ المبادرة الرئاسية بنطاقه.