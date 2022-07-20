حياة كريمة.. الكشف على ألف مواطن فى قافلة طبية مجانية بأبو صوير بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

نظمت مديرية الصحة بالإسماعيلية قافلة طبية مجانية في كل التخصصات بمركز شباب شعيب بأبو صوير على مدار يومين، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة، تحت رعاية الدكتور اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية.



وقالت دكتورة ريم مصطفى، مساعد وكيل وزارة الصحة، إنه تم توقيع الكشف على 1000 مواطن خلال يومى القافلة والتى تضم جميع التخصصات من بينها «باطنه ،جراحه، نسا ، تنظيم أسرة، أطفال ،ضغط وسكر، وجلديه »، مؤكدًه أنه متاح لجميع المرضى إجراء الكشوفات مجانًا، بالإضافة إلى عمل التحاليل الطبية اللازمة والأشعة وتقديم العلاج للحالات بالمجان وتحويل أصحاب العمليات والحالات التي تستدعي تحويلها للمستشفى وإجراء كل الإجراءات لها مجاناً.



وأضافت د.بثينة بركات، مدير إدارة القوافل الطبية أن القافلة تمت بالتنسيق مع الإدارة الصحيه بأبو صوير ومن خلالها تم إجراء الكشف الطبى على جميع المترددين على القافله اليوم.



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القافلة الطبية (3)



القافلة الطبية (4)



القافلة الطبية (5)



القافلة الطبية (6)



جانب من القافلة (1)



جانب من القافلة (2)



جانب من القافلة (3)



جانب من القافلة (4)