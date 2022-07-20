حملة نظافة بالوحدات المحلية و تحرير محاضر للمخالفين بمركز المحلة

الغربيــــة عادل ضرة

وجه اللواء وجدي الجرواني رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، المهندس حيدر عطا الله نائب رئيس المدينة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية بشن حملات نظافة بالعديد من الوحدات المحلية، حيث تمت أعمال نظافة بمدخل قرية الهياتم و الشارع الرئيسي و منطقة السوق والموقف بالعامرية وطريق معهد دمتنو بسامول وأمام التأمينات، ومركز الشرطة و المجمع الحكومي بمحلة أبو علي، و طريق بحر فيله ببشبيش و طريق المحلة كفر الشيخ الزراعي بالمعتمدية، و طريق المحلة دمرو، و أمام المصالح الحكومية بمحلة حسن وكورنيش كفر حجازى و أمام الوحدة الصحية بشبرابابل، و شارع داير الناحية، وأمام الوحدة الصحية ببلقينا وطريق البنوان نمرة بنطاق الوحدات المحلية للبنوان و نمرة البصل.

كما تم تحرير 9 محاضر متنوعة بمركز المحلة الكبرى منها 6 محاضر نظافة بمحلة حسن و بلقينا ، و 3 محاضر اشغال بالشهيدي و محلة حسن، وذلك حفاظاً على شوارع مركز المحلة من القمامة و الإشغالات.

وأكد رئيس المدينة على عمل صيانة أعمدة و كشافات الانارة على طريق المحلة دمرو مرورا بموقف محلة حسن وتم تركيب 20 لمبة ليد حتى مقابر محلة حسن، كما تم صيانة 20 عامود إنارة على طريق الجابرية المعتمدية نطاق الوحدة المحلية للجابرية.