حملات تفتيش على محطات الوقود والمخابز بـ"صان الحجر" فى الشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود وكافة الأنشطة التجارية بنطاق المحافظة للتأكد من التزام أصحابها بالأسعار المحددة ومراجعة تراخيصها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت إدارة تموين الحسينية بحملة تفتيشية برئاسة المهندس عبد الكريم عوض الله و مفتشي الإدارة واسفرت الحملة عن تحرير المحاضر الآتية: محضر رقم 4575 جنح صان الحجر ضد " ش.س.ع "صاحب محطة وقود سيارات بصان الحجر وذلك لإدارتها بدون ترخيص من الجهات المختصة.

تحرير رقم 4576 جنح صان الحجر ضد " م . ا . ب " ،صاحب طلمبه رصيف بناحيه عزبة التوايهه بصان الحجر وذلك لإدارتها بدون ترخيص من الجهات المختصة.

ورقم 4577 جنح صان الحجر ضد "ع . ص .ع" صاحب محطة وقود سيارات بصان الحجر وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار.

و تحرير رقم 4578 جنح صان الحجر ضد " ع.ا.ب " ، صاحب طلمبه رصيف بناحيه صان الحجر وذلك لإدارتها بدون ترخيص من الجهات المختصة.

و تحرير رقم 4579 جنح صان الحجر ضد "ط.ص.ن "صاحب طلمبه رصيف بناحيه صان الحجر وذلك لإدارتها بدون ترخيص من الجهات المختصة.

و تحرير رقم 4580 جنح صان الحجر ضد "ا.م.ا "، صاحب محطة وقود سيارات بصان الحجر وذلك لإدارتها بدون ترخيص من الجهات المختصة.

و تحرير رقم 4581 جنح صان الحجر ضد "ا.س."، صاحب محطة وقود سيارات بصان الحجر وذلك لإدارتها بدون ترخيص من الجهات المختصة.

و تحرير رقم ٥4581 جنح صان الحجر ضد " ا.س.ت "صاحب محطة وقود سيارات بصان الحجر وذلك لإدارتها بدون ترخيص من الجهات المختصة.

وتحرير 7 تقارير ضد أصحاب مخابز لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية وعدم تقديم بون للمواطنين من مكينه المخبز وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وبيانات المخبز وعدم نظافة أواني العجين بالمخبز.