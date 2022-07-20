حكاية أشهر أغانى السوايسة "يا بيوت السويس" وسر غضب عبد الحليم حافظ من الأبنودى

فريق المحافظات

تعد أغنية "يا بيوت السويس يا بيوت مدينتي.. استشهد تحتك وتعيشي انتي"، أحد أبرز الأغاني الشعبية التراثية في محافظة السويس، وما زال السوايسة يتغنون بها في جميع مناسباتهم ويحفظوها عن ظهر قلب.



روي الكاتب الراحل حسين العشي أحد أهم مؤرخي السويس في كتابه شخصيات في تاريخ السويس أن الأغنية كتبها عبد الرحمن الأبنودي من رحم حرب الاستنزاف حيث عايش معاناه أبناء السويس وهجرتهم من المدينة التى تعرضت للقصف.



أضاف أن الأبنودي كتب الأغنية أثناء زيارته السويس ورشح عبد الحليم حافظ لغنائها وحدد موعدا معه لعرض كلمات الأغنية إلا أن الأبنودي تراجع سريعاً معتبراً أن عبد الحليم حافظ يعيش في وهج الأغاني العاطفية حينها ولن يصلح الأغنية .



وكتب أن الشاعر الراحل استقر علي أن يقوم بغنائها المطرب محمد حمام الأسواني الأصل، خاصة أن صوته وطريقته يحملان الثقافات المختلفة، وقام حمام بتسجيلها، وانتشرت في كل أنحاء مصر.



وكشف "العشي" أن عبد الحليم حافظ غضب من عبد الرحمن الأبنودي بعد أن فوجئ بمحمد حمام قد غني "يابيوت السويس".



كلمات الأغنية

يا بيوت السويس

يا بيوت السويس يا بيوت مدينتى

أستشهد تحتك وتعيشي إنتِ

أستشهد والله وييجى التاني

وأموت ويا صاحبي

قوم خد مكاني

دى بلدنا حالفة

م تعيش غير حرة

قفلت بيتي

وسكيت دكاني

ياشطي و بحري

وشبكي وسفينتي

يا بيوت السويس

يا بيوت السويس

هيلا هيلا هيلا يلا يا بلدى اشمر درعاتك الدنيا أهّيه

هيلا هيلا هيلا يلا يا بلدى اشمر دراعاتك الدنيا أهيّه

وإن ضاع العمر فى سوق المنية

رفاقة هانروح السوق نجيبه

ونعود ونغني ع السمسية

ليكي يا مدينتيي اللى صمدتي

ليكي يا مدنتي يا اللي صمدتي

يا بيوت السويس

استشهد والله وف إيدي أكفاني

فداكي وفدا اهلي وبنياني

أموت ويا صاحبي قوم خد مكاني

دا بلدنا حالفة ما تعيش غير حرة

قدمت بيتي وسكيت دكاني

قفلت بيتي وسكيت دكاني

يا شطي وبحري وشبكي وسفينتي

يا بيوت السويس

والله بكرة ياعم أبورية

والله بكرة يا عم ابو ريّة

لها نضحك وإحنا ماشيين سوية ع المينا ولا السكة ديا

لهانضحك واحنا ماشيين سويا

ع المينا ولا السكة ديّا

وهاتاخد بنتك وابنك ومراتك

ونعدي ع نفس المعدية

ونقول يا دنيا والله وصدقتي

يا بيوت السويس

يا بيوت السويس

وأنا عشنا وأنا كنت شديد متعافي

وإن عشنا وأنا كنت شديد متعافي

أنا لحمك توبك علي لحم كتافي

واقضي يومي عرقان وحافي وإن قدمي اتعفر بالرمل الاصفر

واقضي يومي عرقان وحافي

وإن قدمي اتعفر بالرمل الأصفر

لأغطس قدمي فى البحر الصافي

وتعودي أحسن من يوم ما كنتي

يابيوت السويس