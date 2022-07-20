توقعات بتحرك مبيعات الملابس مع انطلاق الأوكازيون الصيفى أغسطس المقبل

كتب إسلام سعيد

قال محمد عزت، عضو غرفة صناعة الملابس الجاهزة، أن فترة الأوكازيون الصيفي تعتبر فرصة مناسبة لتحريك سوق الملابس خلال الفترة القادمة، بعد أن أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية قرارًا وزاريا ببدء موسم التصفية الموسمية الثانية "الأوكازيون الصيفي" لعام 2022، اعتبارا من الاثنين الموافق 8 /8 /2022 ولمدة شهر.

وأضاف في تصريحات خاصة أن صناعة الملابس الجاهزة فى مصر تأثرت بشكل كبير بفترة الإغلاق خلال أزمة فيروس كورونا، ثم تضررت من الحرب الروسية الأوكرانية خاصة مع ارتفاع أسعار الخامات بشكل لافت، الأمر الذي يجعل السوق في حاجة إلى قوة دفع لتحريك المبيعات وتصريف المتاح لدي المحلات والمصانع.

وأضاف أن مصر تمتلك مؤهلات تجعلها قادرة على قيادة القطاع الصناعى ككل نحو تحقيق معدلات نمو مرتفعة، خاصة أن هذا القطاع كثيف الاستهلاك العمالة ولديه عدد من الصناعات المرتبطة منها الغزل والنسيج والتطريز والطباعة والغسيل والصباغة والطباعة وغيرها.

وأشار "عزت" إلى ضرورة تثبيت سعر خامات الإنتاج للتخفيف عن المصانع، لأن ارتفاع أسعارها ينعكس على تكلفة المنتج النهائي، وكلما ارتفع سعر المنتج قلت قدرته على المنافسة في الأسواق الدولية، لافتا إلى أن الصين وتركيا رغم تطور صناعة الملابس لديهم، إلا أن مصر بها صناعة ملابس فاقت المنتج التركي والصينى في كثير من المنتجات.

وتطرق إلى أهمية تصنيع المدخلات الإنتاجية البسيطة التي يتم استيرادها من الخارج، وأنه إذا تم تصنيعها في مصر فإن التكلفة الإنتاجية ستتراجع بشكل واضح، لافتا إلى أن صناعة الاكسسوارات في الملابس الجاهزة تحتاج الآن نظرة من الدولة، وذلك عبر توطينها في مجمعات صغيرة، وهذه المجمعات يمكن أن تنتج المدخلات الصغيرة للمصانع الكبيرة، وهذا يخلق تكامل صناعى ينعكس بصورة مباشرة على القطاع الصناعى ككل.