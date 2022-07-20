اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 20 يوليه 2022 07:59 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

تنسيق الجامعات 2022.. التعليم العالى تواصل تحديث موقع التنسيق الإلكترونى

الأربعاء، 20 يوليه 2022 06:30 ص
تنسيق الجامعات 2022.. التعليم العالى تواصل تحديث موقع التنسيق الإلكترونى موقع التنسيق الإلكترونى
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف على أعمال مكتب التنسيق، استمرار ومواصلة العمل على مراجعة وتحديث موقع التنسيق الإلكترونى استعدادا لموسم تنسيق القبول بالجامعات 2022 ، والتى من المقرر أن تنطلق مراحله عقب الانتهاء من إعلان نتائج امتحانات الثانوية العامة مباشرة وعلى 3 مراحل .

وأضاف السيد عطا فى تصريحات لـ" اليوم السابع" أن جميع خطوات تنسيق القبول بالجامعات 2022 سيكون إلكترونيا بداية من حجز اختبارات القدرات بالنسبة للكليات التى يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لذلك، وحتى تسجيل الرغبات للالتحاق بالجامعات والمعاهد ، وكذلك طباعة بطاقة الترشيح إلكترونيا من الموقع.

وكان المجلس الأعلى للجامعات وافق خلال اجتماعه الأخير على التشكيل الجديد للجنة العليا للتنسيق للعام الجامعي 2022/2023، والذي جاء على النحو التالي: يتولى  الأستاذ الدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئاسة اللجنة، على أن تضم عضوية كل من، رئيس جامعة بني سويف، رئيس جامعة دمياط، رئيس جامعة القاهرة، رئيس جامعة عين شمس، رئيس جامعة مطروح، رئيس جامعة الإسكندرية، رئيس جامعة سوهاج، رئيس جامعة الفيوم، رئيس جامعة حلوان، رئيس جامعة كفر الشيخ، أمين المجلس الأعلى للجامعات، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، د. سمير شاهين الأستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة ومسئول التنسيق الإلكتروني، ومدير عام الشئون الفنية بالمجلس الأعلى للجامعات.
 

التعليم العالى

تنسيق الجامعات 2022

تنسيق الجامعات

اختبارات القدرات

اخبار مصر



الموضوعات المتعلقة

تنسيق الجامعات الخاصة.. الغر: قبول 4327 طالبا من حملة الشهادات المعادلة حتى الآن

الأحد، 17 يوليه 2022 06:00 ص

كل ما تريد معرفته عن تنسيق الجامعات الأهلية.. القواعد المتبعة لإنشاء حساب على الموقع؟.. الشهادات التى تقبلها الجامعات.. كيفية تحديد اختبارات القبول.. وما إجراءات القبول النهائية للالتحاق؟

السبت، 16 يوليه 2022 08:00 ص

تنسيق الجامعات 2022.. انطلاق اختبارات القدرات بعد انتهاء امتحانات الثانوية مباشرة

السبت، 16 يوليه 2022 05:00 ص

تنسيق الجامعات.. الشهادات المسموح لها بالتقدم فى تنسيق الجامعات الأهلية

الجمعة، 15 يوليه 2022 10:38 م

تنسيق الجامعات 2022.. التعليم العالى تؤكد بدء مراجعة موقع التنسيق الإلكترونى.. السيد عطا: انطلاق اختبارات القدرات بعد امتحانات الثانوية العامة والحجز إلكترونيا.. ويحذر من انسياق الطلاب وراء الكيانات الوهمية

الجمعة، 15 يوليه 2022 09:00 م

تنسيق الجامعات الأهلية 2023.. استمرار فتح باب التقدم للالتحاق بالعام الجديد

الجمعة، 15 يوليه 2022 12:00 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة