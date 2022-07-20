تنسيق الجامعات 2022.. التعليم العالى تواصل تحديث موقع التنسيق الإلكترونى

كتب محمد صبحى

أكد السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف على أعمال مكتب التنسيق، استمرار ومواصلة العمل على مراجعة وتحديث موقع التنسيق الإلكترونى استعدادا لموسم تنسيق القبول بالجامعات 2022 ، والتى من المقرر أن تنطلق مراحله عقب الانتهاء من إعلان نتائج امتحانات الثانوية العامة مباشرة وعلى 3 مراحل .

وأضاف السيد عطا فى تصريحات لـ" اليوم السابع" أن جميع خطوات تنسيق القبول بالجامعات 2022 سيكون إلكترونيا بداية من حجز اختبارات القدرات بالنسبة للكليات التى يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لذلك، وحتى تسجيل الرغبات للالتحاق بالجامعات والمعاهد ، وكذلك طباعة بطاقة الترشيح إلكترونيا من الموقع.

وكان المجلس الأعلى للجامعات وافق خلال اجتماعه الأخير على التشكيل الجديد للجنة العليا للتنسيق للعام الجامعي 2022/2023، والذي جاء على النحو التالي: يتولى الأستاذ الدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئاسة اللجنة، على أن تضم عضوية كل من، رئيس جامعة بني سويف، رئيس جامعة دمياط، رئيس جامعة القاهرة، رئيس جامعة عين شمس، رئيس جامعة مطروح، رئيس جامعة الإسكندرية، رئيس جامعة سوهاج، رئيس جامعة الفيوم، رئيس جامعة حلوان، رئيس جامعة كفر الشيخ، أمين المجلس الأعلى للجامعات، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، د. سمير شاهين الأستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة ومسئول التنسيق الإلكتروني، ومدير عام الشئون الفنية بالمجلس الأعلى للجامعات.