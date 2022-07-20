"تموين دمياط" يشن حملات مكثفة على الأسواق

دمياط معتز الشربينى

شنت مديرية التموين بدمياط، حملة موسعة بنطاق مدينة دمياط الجديدة ورأس البر لضبط الأسواق ومنع جشع التجار.

وأسفرت الحملة عن تحرير 42 محضرا من بينها 2 مخبز بلدى إنتاج خبز ناقص الوزن، محضر بيع بأزيد من السعر الرسمى سكر حر، 2 محضرا عدم إعلان عن مخزن تابع للمحل، محضر تعبئة مواد غذائية فى ورق مطبوعات، 25 محضرا عدم إعلان عن الأسعار فى مكان ظاهر للجمهور بواجهة المحل، تحرير 10 محاضر عدم حمل شهادة صحية تؤكد خلو العامل من الأمراض المعدية.

وكذلك تم تنفيذ حملة فرعية أخرى بنطاق مدينة رأس البر أسفرت عن ضبط 36 محضرا منها 4 محضر مناديب توزيع غاز لعدم الإعلان عن سعر استبدال اسطوانة الغاز، 4 محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمى سكر حر وسجائر، تحرير 2 محضر تعبئة مواد غذائية فى ورق مطبوعات وأكياس سوداء لخطورتها على صحة المواطنين، 16 محضرا عدم إعلان عن الأسعار فى مكان ظاهر للجمهور بواجهة المحل وكذلك عدم تدوين سعر البيع على عبوات التداول المعروضة للبيع للجمهور.. 10 محاضر عدم حمل شهادة صحية تؤكد خلو العامل من الأمراض المعدية، وتم العرض على النيابة العامة للتصرف والأمر بما يتبع نحو المضبوطات .

كما تم فحص وإزالة أسباب الشكوى لعدد 3 مواطنين للتضرر من محلات (تجارة زجاج، معرض موبيليا ،محل فساتين ) وذلك بإرجاع المشتريات واسترداد قيمتها او الاستبدال وتم إزالة أسباب الشكوى وديا.

وفى مجال الإشراف على توريد القمح تم توريد اليوم كمية 30,363طن ليصبح إجمالى ما تم توريده حتى مساء اليوم 54231,852طن بما يفوق الكم المستهدف بنسبة 3%.

والمديرية تهيب بالمزارعين بسرعة استكمال معدلات التوريد بمتوسط 12 أردب للفدان لعدم التعرض للمساءلة القانونية.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وتوجيهات منال عوض محافظ دمياط بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق والمحلات العامة وبالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك.