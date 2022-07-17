"تموين دمياط" تشن حملات موسعة على محطات الوقود

دمياط معتز الشربيني

قامت مديرية التموين بدمياط بحملة مشتركة بين مفتشى إدارة التجارة الداخلية ومفتشي مصلحة الدمغة والموازين بالمحافظة ، وتم المرور على عدد 10محطات بنزين بنطاق مركز ومدينة دمياط تبين مطابقة عدد 8 محطات،وجود عجز فى عدد 2محطة إحداهما بمقدار150سم فى طرمبة بنزين 80 بما يعادل قيمته 1,20جنيه عجز لكل صفيحة والأخرى بمقدار 380سم فى طرمبة بنزين 92 بما يعادل قيمته 3,04جنيه عجز لكل صفيحة ،وتم إغلاق الطرمبات المخالفة والعرض على النيابة العامة للتصرف وجارى أعادة المعاييره لكل منها بمعرفة مصلحة الدمغه والموازين .

وفى حملة فرعية أخرى بنطاق مركز الزرقا تحرر عدد 26محضر عدم إعلان عن الاسعار لمحلات عامه ،عدد 12محضر عدم حمل شهاده صحيه ،وتم تحرير3 مخبز بلدى انتاج خبز ناقص الوزن يستحق عنه فروق اسعار لهيئة السلع التموينية ،محضر ذبح خارج المجزر ،كما تم ضبط 2 موزع غاز بدون اعلان عن الاسعار وفى مجال الإشراف على موسم توريد القمح تم توريد اليوم كمية 2,448طن ليصبح إجمالى ماتم توريده 54195,428طن بما يفوق المستهدف.

يأتي ذلك فى ضوء توجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية وتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بتشديد الرقابة على محطات تعبئة الوقود وإجراء أختبارات معاييره لطرمبات التعبئة للوقوف على مدى سلامتها والتأكد من عدم وجود عجز أو تلاعب أو غش فى عيار التعبئه للسيارات .