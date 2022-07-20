تداول 4969 طن بضائع عامة متنوعة و237 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، تداول 4969 طن بضائع عامة متنوعة و237 شاحنة و 65 سيارة ملاكي وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 7 سفينة، وبلغ اجمالي حركة الصادرات تداول 2874 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 117 شاحنة ، 57 سيارة، كما بلغ اجمالي حركة الواردات تداول 2095 طن بضائع عامة ومتنوعة، 120 شاحنة ، 8 ملاكى
واستقبل ميناء سفاجا والسفينة امل باجمالي 92 شاحنة بحمولة 1970 طن بضائع عامة ومتنوعة و 4 ملاكي والعبارة القاهرة بعدد 1 ملاكي، كما تم مغادرة السفينة الحرية 2 باجمالي 81 شاحنة بحمولة 2038 طن بضائع عامة ومتنوعة و 1 ملاكي والعبارة عمان باجمالي 28 شاحنة بحمولة 625 طن بضائع عامة ومتنوعة و 13 ملاكي.
واستقبل ميناء نويبع العبارة سيناء باجمالي 20 شاحنة بحمولة 125 طن بضائع عامة و 3 ملاكي و 8 شاحنة فارغة وتم مغادرة العبارة سيناء باجمالي 8 شاحنة بحمولة 211 طن بضائع عامة و 3 ملاكي .
كما غادر ميناء السويس السفينة الحسين متجهة الي جدة بعدد 40 سيارة ملاكي وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2002 راكب بموانيها.
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