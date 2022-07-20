تحرير 10 محاضر للسائقين المخالفين لتعريفة الركوب ببنها وشبرا والخانكة

القليوبية إبراهيم سالم

أصدر عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، توجيهاته باستمرار متابعة مواقف سيارات الأجرة ومحطات الوقود بالمراكز، للتأكد من انتظام العمل بالتعريفة الجديدة، وذلك على خلفية تعديل أسعار المنتجات البترولية بأنواعها الأسبوع الماضي، وصدور قرار المحافظ بتعديل تعريفة الأجرة للمواصلات الداخلية والخارجية وسيارات نقل الركاب السرفيس للنقل الداخلي بالمدن والمراكز وبين المحافظات، وكذلك بين المدن والمراكز والقرى التابعة لها.

كان محافظ القليوبية قد كلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتعاون والتنسيق مع إدارة المواقف والمرور للمتابعة الميدانية وتكثيف الحملات المفاجئة للتفتيش على مواقف السيرفيس وسيارات الأجرة والمواقف الداخلية بكل مركز للتأكد من التزام السائقين بخطوط السير المقررة والتعريفة الجديدة للمواصلات واتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير المحاضر للمخالفين على أن يتم الاستجابة السريعة والتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين لحث المواطنين على الإيجابية والإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات من بعض السائقين أو المتلاعبين بالأسعار .

وفي هذا الإطار فقد قامت إدارة مشروع المواقف بتحرير 10 محاضر للسائقين المخالفين لتعريفة الأجرة المقررة بمواقف بنها وشبرا الخيمة والخانكة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك بالتنسيق مع إدارة مرور القليوبية، ويأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات محافظ القليوبية بمتابعة التزام السائقين بتعريفة المواصلات وتم التشديد على سائقي سيارات الأجرة بضرورة الالتزام بخطوط السير المحددة والتعريفة المقررة والتنبيه على المواطنين بعدم دفع أي زيادة في تعريفة المواصلات والإبلاغ الفوري عن أي شكاوي تتعلق بتعريفة الركوب عبر أرقام غرفة عمليات المحافظة، لإخطار الجهات المعنية بها لفحصها والتعامل الفوري معها.

جدير بالذكر أن محافظة القليوبية، قد أعلنت عبر الصفحة الرسمية لها عن تلقي شكاوى المواطنين بخصوص التعريفة الجديدة، وذلك على مدار الـ 24 ساعة عن طريق الخط الساخن 114 بالإضافة إلى رقم الشكاوى الخاص بالمحافظة أرضي 0133222979 & 0133212466 ورقم الواتس آب 01119992624، بالإضافة إلى رقم 16528 التابع لمنظومة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء.